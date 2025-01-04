США – Чехия. Коко Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 января состоится полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.

Сборные проведут поединок и разыграют путевку в решающий матч на кортах Сиднея. Время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

США – Чехия

Коко Гауфф – Каролина Мухова

Коко Гауфф – Каролина Мухова Тейлор Фритц – Томаш Махач

Тейлор Фритц – Томаш Махач Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Каролина Мухова / Томаш Махач

Победители противостояния в финале сыграют против команды Польши.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей