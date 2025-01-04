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  4. США – Чехия. Коко Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2025, 08:30 | Обновлено 04 января 2025, 08:33
176
0

США – Чехия. Коко Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 4 января в 08:30

04 января 2025, 08:30 | Обновлено 04 января 2025, 08:33
176
0
США – Чехия. Коко Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

4 января состоится полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.

Сборные проведут поединок и разыграют путевку в решающий матч на кортах Сиднея. Время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

США – Чехия

  • Коко Гауфф – Каролина Мухова
  • Тейлор Фритц – Томаш Махач
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Каролина Мухова / Томаш Махач

Победители противостояния в финале сыграют против команды Польши.

📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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