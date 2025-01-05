Семь побед с общим счетом 14:0. На United Cup выбрали MVP турнира

5 января сборная США по теннису выиграла трофей командного турнира United Cup 2025, переиграв в финале Польшу со счетом 2:0.

После завершения соревнований был выбран MVP турнира. Лучшим игроком стала американка Коко Гауфф (WTA 2), которая сыграла ключевую роль в триумфе США.

Гауфф выиграла все 5 одиночных матчей (2 на групповой стадии и 3 в плей-офф), а также дважды сыграла в паре с Тейлором Фритцем и оба раза победила. Общий счет сетов с участием Коко – 14:0 в пользу второй ракетки мира.

В прошлом году MVP турнира стала Ига Свентек, которая так же, как и на этот раз, вместе со сборной Польши уступила в финале. Тогда это были немцы – 1:2.