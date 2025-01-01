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Англия
01 января 2025, 14:38 | Обновлено 01 января 2025, 14:41
765
0

Бесплатно. Реал в гонке за одним из лучших защитников мира из АПЛ

Трент Александер-Арнольд все ближе к переезду в Мадрид

01 января 2025, 14:38 | Обновлено 01 января 2025, 14:41
765
0
Бесплатно. Реал в гонке за одним из лучших защитников мира из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, скорее всего, присоединится к мадридскому «Реалу» летом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб отказался отпускать футболиста зимой, потом попрощается с ним летом бесплатно. В Мадриде полностью сконцентрированы на подписании Трента в качестве свободного агента этим летом.

Официальные переговоры стоит ожидать уже в этом месяце.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу партнера Забарного.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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