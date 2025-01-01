Англия01 января 2025, 14:38 | Обновлено 01 января 2025, 14:41
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Бесплатно. Реал в гонке за одним из лучших защитников мира из АПЛ
Трент Александер-Арнольд все ближе к переезду в Мадрид
01 января 2025, 14:38 | Обновлено 01 января 2025, 14:41
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Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, скорее всего, присоединится к мадридскому «Реалу» летом, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, английский клуб отказался отпускать футболиста зимой, потом попрощается с ним летом бесплатно. В Мадриде полностью сконцентрированы на подписании Трента в качестве свободного агента этим летом.
Официальные переговоры стоит ожидать уже в этом месяце.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу партнера Забарного.
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