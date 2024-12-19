Максим ШАЦКИХ: «Бражко сдал. Динамо тяжело и нужно усиление»

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру столичного клуба в нынешнем сезоне и прокомментировал выступление Владимира Бражко:

«Не могу сказать, что меня кто-то поразил. Лидеры команды сыграли плюс-минус на том уровне, на котором и должны были.

А кто разочаровал? Бражко, как-то так не очень уверенно отыграл. Не разочаровал, нет, но он пару игр очень мощно отыграл в начале чемпионата, а затем пропал. Может, усталость накопилась, «наелся»... Он еще молодой парень. Всякое в его возрасте возможно. Трудно говорить предметно, не находясь внутри команды. Но, по-моему, сдал в концовке этого года Володя. Он должен не просто играть в опорной зоне, но и цементировать ее.

«Динамо» нужно усиление, нужна свежая кровь, потому, что видно, что команде тяжело. Особенно, если мы посмотрим на результаты в еврокубках», – прокомментировал Шацких.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Динамо» оценил проблемы столичного клуба в еврокубках.