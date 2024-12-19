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19 декабря 2024, 12:14 |
816
3

Максим ШАЦКИХ: «Бражко сдал. Динамо тяжело и нужно усиление»

Бывший игрок киевского клуба прокомментировал результаты подопечных Александра Шовковского

19 декабря 2024, 12:14 |
816
3
Максим ШАЦКИХ: «Бражко сдал. Динамо тяжело и нужно усиление»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру столичного клуба в нынешнем сезоне и прокомментировал выступление Владимира Бражко:

«Не могу сказать, что меня кто-то поразил. Лидеры команды сыграли плюс-минус на том уровне, на котором и должны были.

А кто разочаровал? Бражко, как-то так не очень уверенно отыграл. Не разочаровал, нет, но он пару игр очень мощно отыграл в начале чемпионата, а затем пропал. Может, усталость накопилась, «наелся»... Он еще молодой парень. Всякое в его возрасте возможно. Трудно говорить предметно, не находясь внутри команды. Но, по-моему, сдал в концовке этого года Володя. Он должен не просто играть в опорной зоне, но и цементировать ее.

«Динамо» нужно усиление, нужна свежая кровь, потому, что видно, что команде тяжело. Особенно, если мы посмотрим на результаты в еврокубках», – прокомментировал Шацких.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Динамо» оценил проблемы столичного клуба в еврокубках.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Максим Шацких Владимир Бражко
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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ViAn
Бражко грав із травмою весь час. У серпні травмувався. І тому весь час грав на уколах. Грав, бо ключовий гравець. Сподіваюсь, що зараз вилікує проблему за місяць.
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+1
514839
Дуже цікаво було б почути про те, хто, хоча б в останні років п"ятнадцать, прийшов у Динамо, та "додав".
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0
Tower Bridge
Просто после нескольких его успехов будущие соперники  просчитали действия игрока и приняли меры.
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0
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