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  4. Максим ШАЦКИХ: «Это привело Динамо к таким плачевным результатам в Европе»
Лига Европы
19 декабря 2024, 10:22 |
472
1

Максим ШАЦКИХ: «Это привело Динамо к таким плачевным результатам в Европе»

Экс-футболист киевского клуба оценил игру подопечных Александра Шовковского

19 декабря 2024, 10:22 |
472
1
Максим ШАЦКИХ: «Это привело Динамо к таким плачевным результатам в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких оценил выступления подопечных Александра Шовковского в Лиге Европы и назвал главные проблемы столичного клуба:

«Сейчас половина состава «Динамо» – это воспитанники клуба, достаточно молодые. А соперники «Динамо» в Лиге Европы – не какие-нибудь проходные команды, а достаточно мощные. Посмотрите на их составы, сравните с составом команды Шовковского.

Даже такие результаты в Лиге Европы, где пока не было ни одной победы или даже ничьей, – это определенный показатель. Тренерский штаб теперь понимает возможности команды, руководство понимает. И самое главное, чтобы теперь все поняли – куда «Динамо» должно двигаться, как развиваться, как улучшаться. Надо провести зимой глубокий анализ и сделать глобальные выводы.

У «Динамо» должна все же быть основная обойма. Да, нужна и ротация, но должен быть основной костяк, а не от игры к игре варьировать.

Я соглашаюсь с тем, что нельзя все списывать на трудный график: переезды, перелеты, в общем-то непростую логистику. Однако именно отсутствие для игроков нормального режима для полноценного восстановления и реабилитации и привели к таким плачевным результатам на евроарене. Нет энергии, нет эмоций», – поделился мнением Шацких.

Киевское «Динамо» имеет ноль баллов в турнирной таблице Лиги Европы и потеряло даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок «Динамо» прокомментировал ситуацию с допингом, в которую попал вингер «Челси» Михаил Мудрик.

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Лига Европы Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Шацких
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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CheMP
Шацких йухни не скажет 
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