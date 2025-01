4-кратная чемпионка Grand Slam вышла в первый финал после рождения ребенка

Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров серии Grand Slam Наоми Осака (WTA 57) пробилась в финал хардовых соревнований WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В полуфинале японка в двух сетах переиграла представительницу США Алишу Паркс (WTA 82) за 1 час и 13 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/2 финала

Алиша Паркс (США) – Наоми Осака (Япония) [7] – 4:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц. В первой партии Наоми проигрывала 1:3 с одним брейком, но сумела закрыть сет за собой.

Для 27-летней Наоми это будет первый финал после рождения ребенка, первый с 2022 года и 12-й в карьере. 9 июля 2023 года она родила девочку – Шай.

В поединке за трофей на турнире в Окленде Осака сыграет против 50-й ракетки мира Клары Таусон из Дании.

На своем пути к финал Наоми, помимо Алиши Паркс, также переиграла Лину Глушко (Израиль, WTA 220), Юлию Грабер (Австрия, WTA 470) и Хейли Баптист (США, WTA 92).

Отметим, что до встречи с Осакой у Паркс был винстрик из 8 матчей. 2024 год она завершила с титулом на соревнованиях WTA 125 в Анже, Франция.

All smiles for the final 😄@naomiosaka powers her way into her first final since 2022 as she defeats Parks 6-4, 6-2!#ASBClassic25 pic.twitter.com/u2eGo7igGU