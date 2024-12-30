ВИДЕО. Антиизраильские протесты в Окленде. У теннисистки – украинские корни

30 декабря состоялся матч 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между Наоми Осакой (Япония, WTA 57) и Линой Глушко (Израиль, WTA 220). Японка победила со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 21 минуту.

Поединок прошел на фоне антиизраильских протестов. Во время матча были слышны лозунги «Свободная Палестина», «Израиль – государство-террорист» и «Израиль – прочь», которые скандировали демонстранты с улицы.

Глушко – единственная представительница Израиля в топ-500 рейтинга WTA. К слову, 24-летняя Лина прошла квалификацию в основную сетку Окленда, переиграв Луизу Чирико и Моник Бэрри.

Самое интересное, что у Глушко – украинские корни. Ее родители Сергей и Ольга иммигрировали из Украины в Израиль в 1999 за год до рождения Лины.

ВИДЕО. Протесты против Израиля в Окленде. У теннисистки – украинские корни