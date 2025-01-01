Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко ответил на критику игрока национальной сборной Украины Романа Яремчука, который публично «прошелся» по одиозному Леоненко.

«Яремчук – это пустышка. С запасными не очень-то и хочется разговаривать. Пусть лучше своему агенту памятник поставит, что умудряется его везде «втюхивать».

А пока Яремчук лучше не попадаться мне на глаза, чтобы я разбирал его игру. Дам ему совет на будущее – старших нужно уважать, а не оскорблять», – сказал Виктор.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук признан «джокером» 2024 года в национальной сборной Украины.