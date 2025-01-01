Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины
Виктор заявил, что старших надо уважать
Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко ответил на критику игрока национальной сборной Украины Романа Яремчука, который публично «прошелся» по одиозному Леоненко.
«Яремчук – это пустышка. С запасными не очень-то и хочется разговаривать. Пусть лучше своему агенту памятник поставит, что умудряется его везде «втюхивать».
А пока Яремчук лучше не попадаться мне на глаза, чтобы я разбирал его игру. Дам ему совет на будущее – старших нужно уважать, а не оскорблять», – сказал Виктор.
Ранее сообщалось, что Роман Яремчук признан «джокером» 2024 года в национальной сборной Украины.
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будь ласка
Леоненко пхає свого носа в 90% тем, в яких він не компетентний.
В темі всього, що навколо нього, як бабка коло під'їзду.
Експертний експерт в експертних експертизах...
За що його поважати?