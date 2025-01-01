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  4. Без Холанда и Салаха. Известна команда 2024 года АПЛ от WhoScored
Англия
01 января 2025, 14:00 |
218
0

Без Холанда и Салаха. Известна команда 2024 года АПЛ от WhoScored

Символическая сборная АПЛ в этом году удивила несколькими позициями

01 января 2025, 14:00 |
218
0
Без Холанда и Салаха. Известна команда 2024 года АПЛ от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Мохамед Салах

Статистический портал WhoScored показал символическую сборную лучших игроков Английской Премьер-лиги за 2024 год.

К удивлению, в составе лучших не нашлось места ни Эрлингу Холанду, ни Мохамеду Салаху.

К сожалению, украинцев в команде не оказалось, но есть масса интересных футболистов, увидеть которых в данном списке было неожиданным.

Отличный год провел Марк Флеккен из «Брентфорда», чем заслужил попадание в команду года с оценкой 6.97. Впечатлил защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски с оценкой 7.06. Неожиданно видеть в полузащите Эберечи Эзе, который имеет оценку 7.40. Лучшим же игроком года по средней оценке является Букайо Сака: 7.83 из 10 возможных.

Ранее сообщалось о том, что стала известна команда декабря в АПЛ от WhoScored.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная WhoScored Марк Флеккен Джеймс Тарковски Трент Александер-Арнольд Габриэл Магальяес Йошко Гвардиол Родри Коул Палмер Букайо Сака Эберечи Эзе Кай Хаверц Луис Диас Эрлинг Холанд Мохамед Салах Брентфорд Эвертон Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон Челси Кристал Пэлас
Данііл Киріяка Источник: The Guardian
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