Без Холанда и Салаха. Известна команда 2024 года АПЛ от WhoScored
Символическая сборная АПЛ в этом году удивила несколькими позициями
Статистический портал WhoScored показал символическую сборную лучших игроков Английской Премьер-лиги за 2024 год.
К удивлению, в составе лучших не нашлось места ни Эрлингу Холанду, ни Мохамеду Салаху.
К сожалению, украинцев в команде не оказалось, но есть масса интересных футболистов, увидеть которых в данном списке было неожиданным.
Отличный год провел Марк Флеккен из «Брентфорда», чем заслужил попадание в команду года с оценкой 6.97. Впечатлил защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски с оценкой 7.06. Неожиданно видеть в полузащите Эберечи Эзе, который имеет оценку 7.40. Лучшим же игроком года по средней оценке является Букайо Сака: 7.83 из 10 возможных.
Ранее сообщалось о том, что стала известна команда декабря в АПЛ от WhoScored.
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