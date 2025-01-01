«Мы боялись». Филиппов – про матч с Динамо

Украинский форвард «Александрии» Александр Филиппов рассказал про матч его команды с киевским «Динамо»:



– В домашнем матче с киевским «Динамо» «Александрия» и вовсе была близка даже к победе. Чего не хватило для взятия трех очков? И то же самое по второму поединку. Вы имели пару хороших моментов в Киеве, но первым забило «Динамо» и в итоге победило 3:0.

– Можно разделить эти два матча с «Динамо». По поводу первого поединка, наверное, правильно сказал Руслан Петрович, что нам не хватало агрессии и мы где-то действовали робко. Возле ворот «Динамо» нам не хватало завершения, и мы боялись где-то брать инициативу на себя. С нашей стороны было мало ударов, хотя были хорошие предпосылки для этого. Где-то не хватало хладнокровия, где-то уверенности в том плане, чтобы больше взять на себя игру и вывести себя на ударную позицию. Просто нам не хватало остроты именно в завершающей стадии. А второй поединок, можно сказать, мы проиграли из-за того, что сказались где-то индивидуальные ошибки. После этого мы не смогли прийти в себя и нащупать свою игру. Но как бы там ни было, мы не суетились и пытались создавать моменты. Но в матче против «Динамо», когда проигрываешь на выезде 2:0, конечно, тяжело. Мы позволили «Динамо» играть в их игру. А они особенно сильны на контратаках и с задействованием флангов. А мы дали им много предпосылок для этого.



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