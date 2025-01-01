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  4. «Конечно же». Филиппов – про гонку бомбардиров с Ванатом
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 13:15 |
213
0

«Конечно же». Филиппов – про гонку бомбардиров с Ванатом

Александр Филиппов не особо зациклен на борьбе с Владиславом Ванатом

01 января 2025, 13:15 |
213
0
«Конечно же». Филиппов – про гонку бомбардиров с Ванатом
ФК Александрия. Александр Филиппов

Украинский нападающий «Александрии» Александр Филиппов про конкуренцию с Владиславом Ванатом за звание лучшего бомбардира:

– С 6 голами в активе вы находитесь в списке лучших голеадоров УПЛ. Первый – Ванат, забил 10 мячей. Есть желание побороться за первое место или за попадание в тройку лучших снайперов?
– Конечно же, всегда есть желание выступать как можно лучше. Но у меня нету цели гоняться за кем-то. Моя первоочередная задача – быть нужным своей команде. А как нападающему для меня важно забивать голы и приносить очки своей команде. На зимних сборах у нас будет время для того, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены в первой части сезона индивидуально и командно. Мы будем стараться в лучшей форме войти во второй круг, который будет не менее важен и еще более тяжелый, чем первый.

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Александр Филиппов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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