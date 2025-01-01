ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук подпил итоги 2024 года, опубликовав сообщение на своей странице в Instagram. Форвард добавил фото с семьей, партнерами на футбольном поле, друзьями.

Однако больше всего «взорвало» сеть последнее фото в «карусели» – Яремчук добавил кадр бывшего форварда «Динамо» Виктора Леоненко, раскритиковав его.

«2024 год – это год поиска совершенства, ежедневно становиться лучше, преодолевать свои слабости. Год принес много стресса, несбывшихся мечтаний, но заставил меня ценить то, что у меня есть, год больших побед и громких неудач. 2024 год познакомил меня с много замечательных людей, но, к сожалению, это также дало мне много дов***об.

Жизненные уроки, которые остались на всю жизнь и сделали меня еще более упрямым и неуступчивым, благодарю всех, кто был рядом со мной в этом году, несмотря ни на что», – написал Яремчук в Instagram.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук признан «джокером» 2024 года в национальной сборной Украины.