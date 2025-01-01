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01 января 2025, 13:39 |
2026
8

ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко

Роман Яремчук выложил эмоциональный пост в Instagram

01 января 2025, 13:39 |
2026
8
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук подпил итоги 2024 года, опубликовав сообщение на своей странице в Instagram. Форвард добавил фото с семьей, партнерами на футбольном поле, друзьями.

Однако больше всего «взорвало» сеть последнее фото в «карусели» – Яремчук добавил кадр бывшего форварда «Динамо» Виктора Леоненко, раскритиковав его.

«2024 год – это год поиска совершенства, ежедневно становиться лучше, преодолевать свои слабости. Год принес много стресса, несбывшихся мечтаний, но заставил меня ценить то, что у меня есть, год больших побед и громких неудач. 2024 год познакомил меня с много замечательных людей, но, к сожалению, это также дало мне много дов***об.

Жизненные уроки, которые остались на всю жизнь и сделали меня еще более упрямым и неуступчивым, благодарю всех, кто был рядом со мной в этом году, несмотря ни на что», – написал Яремчук в Instagram.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук признан «джокером» 2024 года в национальной сборной Украины.

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Виктор Леоненко Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Falko
Залишилося дочекатися привітання з Новим роком від Ваната Мілевському ;)
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+4
MaximusOne
Нема питань, Яремчук завжди приносив достатньо користі збірній, але його клубна кар'єра вже давно на закаті, і на критику не варто так реагувати, Леонеко теж просто робить свою роботу, обіжанки всі якісь що капець.
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0
KIEWADIM
А де тут Леоненко?
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0
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Nick.Grabowski
Яремчук майже не грає в клубі, в який перейшов виключно через гроші (а не через футбол). Щороку міняє новий клуб. 
Став запасним в збірній. Забиває по великим святам (раз на 7-9 матчів), чим дуже пишається та вихваляється (з кожним сезоном забиває все менші і менше). 
Самозакоханий та жадібний егоїст.
Ще й ображається на критику, хоча критика доволі м'яка.
Деградував як особистість, як професійний футболіст, але стало більше пафосу та понтів. 
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-3
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