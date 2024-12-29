Украина. Премьер лига29 декабря 2024, 12:09 |
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Без Довбика и игроков Шахтера. Леоненко выбрал лучших футболистов Украины
Виктор отметил воспитанников «Динамо»
29 декабря 2024, 12:09 |
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Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал лучшего украинского футболиста в 2024 году. Виктор отметил троих воспитанников киевского клуба.
- Забарный(Борнмут)
- Бущан(Динамо)
- Ванат (Динамо)
Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за английский «Борнмут». Георгий Бущан в текущем сезоне провел за столичный клуб 27 матчей, пропустил 30 мячей и девять раз сыграл на «ноль». Владислав Ванат отличился 13 мячами и четырьмя ассистами в 28 играх за Динамо в этой кампании.
Ранее свою тройку лучших назвал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис
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