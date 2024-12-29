Без Довбика и игроков Шахтера. Леоненко выбрал лучших футболистов Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал лучшего украинского футболиста в 2024 году. Виктор отметил троих воспитанников киевского клуба.

Забарный(Борнмут) Бущан(Динамо) Ванат (Динамо)

Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за английский «Борнмут». Георгий Бущан в текущем сезоне провел за столичный клуб 27 матчей, пропустил 30 мячей и девять раз сыграл на «ноль». Владислав Ванат отличился 13 мячами и четырьмя ассистами в 28 играх за Динамо в этой кампании.

Ранее свою тройку лучших назвал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис