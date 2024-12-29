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  4. Без Довбика и игроков Шахтера. Леоненко выбрал лучших футболистов Украины
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 12:09 |
709
0

Без Довбика и игроков Шахтера. Леоненко выбрал лучших футболистов Украины

Виктор отметил воспитанников «Динамо»

29 декабря 2024, 12:09 |
709
0
Без Довбика и игроков Шахтера. Леоненко выбрал лучших футболистов Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал лучшего украинского футболиста в 2024 году. Виктор отметил троих воспитанников киевского клуба.

  1. Забарный(Борнмут)
  2. Бущан(Динамо)
  3. Ванат (Динамо)

Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за английский «Борнмут». Георгий Бущан в текущем сезоне провел за столичный клуб 27 матчей, пропустил 30 мячей и девять раз сыграл на «ноль». Владислав Ванат отличился 13 мячами и четырьмя ассистами в 28 играх за Динамо в этой кампании.

Ранее свою тройку лучших назвал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис

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Владислав Ванат Георгий Бущан Виктор Леоненко Илья Забарный чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига Динамо Киев Борнмут чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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