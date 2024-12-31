Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вы готовы?». Балотелли заинтриговал болельщиков английского гранда
Англия
31 декабря 2024, 18:45 |
1079
1

«Вы готовы?». Балотелли заинтриговал болельщиков английского гранда

Итальянец опубликовал фотографию в социальных сетях с тегом «Манчестер Сити»

31 декабря 2024, 18:45 |
1079
1
«Вы готовы?». Балотелли заинтриговал болельщиков английского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний скандальный итальянский форвард «Дженоа» Марио Балотелли опубликовал в социальных сетях фото с тегом «Манчестер Сити» и надписью «Вы готовы?».

Болельщики сразу обратили внимание на тег футбольного клуба и не понимают, почему Марио это сделал.

Балотелли, после подписания контракта с «Дженоа», не получает доверия от главного тренера Патрика Виейры, с которым у него не сложились отношения еще в «Ницце».

Также недавно появилась информация, что зимой Балотелли может сменить клуб из-за отсутствия игровой практики.

Марио уже выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2013 год.

По теме:
Уже в январе. Реал готовится оформить контракт с лидером Ливерпуля
Суркис лукавит. Известны подробности о возможном переходе Кривцова в Динамо
Матеус Кунья получил дисквалификацию за избиение сотрудника Ипсвича
Марио Балотелли чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Дженоа трансферы трансферы АПЛ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
Другие виды | 31 декабря 2024, 03:52 10
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель

Валерия Андреева отличилась эффектным кадром в горах

Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Бокс | 31 декабря 2024, 13:18 5
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика

Баходир Джалолов победил досрочно всех соперников, с которыми встречался

Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
Футбол | 31.12.2024, 16:18
Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
Бокс | 30.12.2024, 21:45
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока
Футбол | 31.12.2024, 18:16
ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока
ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
Ще Гвардіола з ним не мучився
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 13
Бокс
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
30.12.2024, 16:34 10
Футбол
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
30.12.2024, 14:07 7
Футбол
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
31.12.2024, 08:21 1
Бокс
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет во всемирно известный клуб
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет во всемирно известный клуб
30.12.2024, 18:29 3
Футбол
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
30.12.2024, 10:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем