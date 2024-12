«Вы готовы?». Балотелли заинтриговал болельщиков английского гранда

34-летний скандальный итальянский форвард «Дженоа» Марио Балотелли опубликовал в социальных сетях фото с тегом «Манчестер Сити» и надписью «Вы готовы?».

Болельщики сразу обратили внимание на тег футбольного клуба и не понимают, почему Марио это сделал.

Балотелли, после подписания контракта с «Дженоа», не получает доверия от главного тренера Патрика Виейры, с которым у него не сложились отношения еще в «Ницце».

Также недавно появилась информация, что зимой Балотелли может сменить клуб из-за отсутствия игровой практики.

Марио уже выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2013 год.

