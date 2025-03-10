Неймар дал важное обещание Барселоне

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанских СМИ, Неймар провел переговоры с руководством каталонского клуба. Бразилец пообещал, что сделает уже возможное, чтобы восстановить свою былую форму и откажется от публичной жизни, которая мешала ему в последние годы.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.