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Испания
10 марта 2025, 01:37 |
171
0

Неймар дал важное обещание Барселоне

Бразилец готов вернуться в каталонский клуб

10 марта 2025, 01:37 |
171
0
Неймар дал важное обещание Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанских СМИ, Неймар провел переговоры с руководством каталонского клуба. Бразилец пообещал, что сделает уже возможное, чтобы восстановить свою былую форму и откажется от публичной жизни, которая мешала ему в последние годы.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.

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Барселона трансферы Неймар чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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