Неймар дал важное обещание Барселоне
Бразилец готов вернуться в каталонский клуб
Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».
По информации испанских СМИ, Неймар провел переговоры с руководством каталонского клуба. Бразилец пообещал, что сделает уже возможное, чтобы восстановить свою былую форму и откажется от публичной жизни, которая мешала ему в последние годы.
Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.
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