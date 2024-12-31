Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»

Легенда «Ливерпуля» Дэнни Мерфи выступил за продление контракта с Мохамедом Салахом. По его мнению, 31-летний египтянин остаётся ключевым игроком команды и не собирается снижать планку.

«Его нужно сохранить ещё на пару лет. Он в отличной форме и счастлив. Судя по его заявлениям, он хочет остаться и бить рекорды. Единственной преградой для нового контракта могут быть его завышенные требования.

Я бы не продлевал с ним контракт, только если его запросы окажутся нереалистичными и создадут проблемы при переговорах с другими игроками. Салаха любят болельщики, он пример для партнёров. Было бы глупо не найти решение. Думаю, они договорятся», – подытожил Мерфи.

Напомним, что текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.