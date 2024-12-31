Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд или Винисиус? Названы самые дорогие футболисты мира
Англия
31 декабря 2024, 21:49 | Обновлено 31 декабря 2024, 21:55
484
1

Холанд или Винисиус? Названы самые дорогие футболисты мира

Топ-десятка игроков по трансферной стоимости по версии Transfermarkt

31 декабря 2024, 21:49 | Обновлено 31 декабря 2024, 21:55
484
1
Холанд или Винисиус? Названы самые дорогие футболисты мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Холанд и Вини Жуниор

Обнародована топ-десятка футболистов мира по трансферной стоимости по версии веб-портала Transfermarkt.

Список возглавляют норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд и бразильский нападающий Винисиус Жуниор – по 200 млн евро.

Третье место делят Ламин Ямал (Барселона) и Джуд Беллингем (Реал) – по €180 млн.

Топ-10 футболистов мира по трансферной стоимости (от Transfermarkt)

  • 1–2. Винисиус Жуниор (Реал) – €200 млн
  • 1–2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – €200 млн
  • 3–4. Ламин Ямал (Барселона) – €180 млн
  • 3–4. Джуд Беллингем (Реал) – €180 млн
  • 5. Килиан Мбаппе (Реал) – €160 млн
  • 6. Букайо Сака (Арсенал) – €150 млн
  • 7–9. Флориан Вирц (Байер) – €140 млн
  • 7–9. Джамал Мусиала (Бавария) – €140 млн
  • 7–9. Фил Фоден (Манчестер Сити) – €140 млн
  • 10. Коул Палмер (Челси) – €130 млн

По теме:
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
рейтинг Transfermarkt Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор трансферы Ламин Ямал Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Букайо Сака Флориан Вирц Джамал Мусиала Фил Фоден Коул Палмер Манчестер Сити Реал Мадрид Бавария Барселона Байер Челси Арсенал Лондон
Николай Степанов Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 31 декабря 2024, 09:08 9
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

Суркис лукавит. Известны подробности о возможном переходе Кривцова в Динамо
Футбол | 31 декабря 2024, 16:48 14
Суркис лукавит. Известны подробности о возможном переходе Кривцова в Динамо
Суркис лукавит. Известны подробности о возможном переходе Кривцова в Динамо

Сергей Кривцов находится в шорт-листе киевского клуба, но вернуть игрока в Украину будет сложно

Новогоднее объединение. Вторую часть сезона Рух будет доигрывать юношами
Футбол | 31.12.2024, 21:23
Новогоднее объединение. Вторую часть сезона Рух будет доигрывать юношами
Новогоднее объединение. Вторую часть сезона Рух будет доигрывать юношами
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Бокс | 30.12.2024, 22:25
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Бокс | 31.12.2024, 06:50
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ямала приберіть з цього списку.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 5
Бокс
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
30.12.2024, 20:38 2
Бокс
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46 1
Бокс
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
30.12.2024, 07:32
Футбол
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
30.12.2024, 14:07 7
Футбол
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем