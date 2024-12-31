Англия31 декабря 2024, 21:49 | Обновлено 31 декабря 2024, 21:55
484
1
Холанд или Винисиус? Названы самые дорогие футболисты мира
Топ-десятка игроков по трансферной стоимости по версии Transfermarkt
31 декабря 2024, 21:49 | Обновлено 31 декабря 2024, 21:55
484
1
Обнародована топ-десятка футболистов мира по трансферной стоимости по версии веб-портала Transfermarkt.
Список возглавляют норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд и бразильский нападающий Винисиус Жуниор – по 200 млн евро.
Третье место делят Ламин Ямал (Барселона) и Джуд Беллингем (Реал) – по €180 млн.
Топ-10 футболистов мира по трансферной стоимости (от Transfermarkt)
- 1–2. Винисиус Жуниор (Реал) – €200 млн
- 1–2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – €200 млн
- 3–4. Ламин Ямал (Барселона) – €180 млн
- 3–4. Джуд Беллингем (Реал) – €180 млн
- 5. Килиан Мбаппе (Реал) – €160 млн
- 6. Букайо Сака (Арсенал) – €150 млн
- 7–9. Флориан Вирц (Байер) – €140 млн
- 7–9. Джамал Мусиала (Бавария) – €140 млн
- 7–9. Фил Фоден (Манчестер Сити) – €140 млн
- 10. Коул Палмер (Челси) – €130 млн
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 декабря 2024, 09:08 9
«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму
Футбол | 31 декабря 2024, 16:48 14
Сергей Кривцов находится в шорт-листе киевского клуба, но вернуть игрока в Украину будет сложно
Футбол | 31.12.2024, 21:23
Бокс | 30.12.2024, 22:25
Бокс | 31.12.2024, 06:50
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ямала приберіть з цього списку.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2024, 13:18 5
30.12.2024, 20:38 2
30.12.2024, 02:46 1
Футбол
30.12.2024, 14:07 7
30.12.2024, 23:08 4
29.12.2024, 22:18 10
30.12.2024, 18:52 1