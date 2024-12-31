Холанд или Винисиус? Названы самые дорогие футболисты мира

Обнародована топ-десятка футболистов мира по трансферной стоимости по версии веб-портала Transfermarkt.

Список возглавляют норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд и бразильский нападающий Винисиус Жуниор – по 200 млн евро.

Третье место делят Ламин Ямал (Барселона) и Джуд Беллингем (Реал) – по €180 млн.

Топ-10 футболистов мира по трансферной стоимости (от Transfermarkt)