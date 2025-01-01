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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 14:13 | Обновлено 01 января 2025, 14:15
1155
1

Грозный назвал игроков, которым нужно идти из УПЛ. Лидеры Динамо и Шахтера

Специалист посоветовал Судакову и Шапаренко уходить из УПЛ

01 января 2025, 14:13 | Обновлено 01 января 2025, 14:15
1155
1
Грозный назвал игроков, которым нужно идти из УПЛ. Лидеры Динамо и Шахтера
УАФ. Судаков и Шапаренко

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный назвал двух футболистов, кому следует уходить из Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил, что Николай Шапаренко и Георгий Судаков уже переросли уровень нашего чемпионата.

«Могу сказать, что Судакову и Шапаренко нужно ехать из украинской Премьер-лиги. Послушайте, они очень талантливые игроки.

Если они еще год-два останутся здесь, они уже не поедут, как Гусев и Буяльский.

Почему Гусев и Буяльский не уехали? Потому что философия киевского "Динамо" состоит в том, что они хотят оставить своих лидеров как личностей для последующих поколений. Я разговаривал с Игорем Михайловичем, и он говорит: "Я бы хотел, чтобы они были примером". Гусев не просто так тренером стал. Я думаю, что и Буяльский потом будет, – заявил Грозный.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

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Георгий Судаков Николай Шапаренко Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Вячеслав Грозный чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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MaximusOne
Шапаренко вже свій пік пройшов.
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