Грозный назвал игроков, которым нужно идти из УПЛ. Лидеры Динамо и Шахтера

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный назвал двух футболистов, кому следует уходить из Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил, что Николай Шапаренко и Георгий Судаков уже переросли уровень нашего чемпионата.

«Могу сказать, что Судакову и Шапаренко нужно ехать из украинской Премьер-лиги. Послушайте, они очень талантливые игроки.

Если они еще год-два останутся здесь, они уже не поедут, как Гусев и Буяльский.

Почему Гусев и Буяльский не уехали? Потому что философия киевского "Динамо" состоит в том, что они хотят оставить своих лидеров как личностей для последующих поколений. Я разговаривал с Игорем Михайловичем, и он говорит: "Я бы хотел, чтобы они были примером". Гусев не просто так тренером стал. Я думаю, что и Буяльский потом будет, – заявил Грозный.

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