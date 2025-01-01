Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Могу занести в актив». Филиппов – про первую половину сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 14:50 |
16
0

«Могу занести в актив». Филиппов – про первую половину сезона УПЛ

Александр Филиппов доволен игрой и результатами команды

01 января 2025, 14:50 |
16
0
«Могу занести в актив». Филиппов – про первую половину сезона УПЛ
ФК Александрия. Александр Филиппов

Украинский нападающий «Александрии» Александр Филиппов прокомментировал первую половину сезона УПЛ для его команды:

– Александр, как оцените первую половину сезона? Что главное выделите в игре «Александрии» и в своей игре?
– Первую половину сезона для «Александрии» я точно могу занести в актив, потому что у нас было очень много хороших игр и положительных результатов. Я думаю, мы можем быть довольны в большинстве случаев своей игрой и тем, как мы действовали в поединках против сильных соперников. Мы добыли очень важные очки. И теперь, главное, во второй части сезона не сбавлять обороты. Нам нужно хорошо подготовиться на сборах и вторую половину сезона провести не менее удачно, чем первую.

Ранее сообщалось о том, что Александр Филиппов прокомментировал матч с «Динамо».

По теме:
«Нет цели». Лидер Александрии – о конкуренции с форвардом Динамо
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Я недавно Ярмоленко читал лекции»
Грозный назвал игроков, которым нужно идти из УПЛ. Лидеры Динамо и Шахтера
Александр Филиппов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Футбол | 31 декабря 2024, 23:01 7
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ

Интерес к украинскому защитнику проявляет английский «Манчестер Юнайтед»

Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
Теннис | 01 января 2025, 11:03 26
Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене

Марта проиграла Юань Юэ в 1/16 финала соревнований WTA 500 в Австралии

ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
Футбол | 01.01.2025, 13:39
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Футбол | 31.12.2024, 14:07
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Футбол | 01.01.2025, 03:45
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
31.12.2024, 10:56 19
Футбол
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52 3
Бокс
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 5
Бокс
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
30.12.2024, 14:07 7
Футбол
12-я, 14-я и 15-я ракетки мира вылетели из турнира в Брисбене в один день
12-я, 14-я и 15-я ракетки мира вылетели из турнира в Брисбене в один день
31.12.2024, 11:01
Теннис
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
30.12.2024, 20:38 2
Бокс
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 4
Футбол
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
30.12.2024, 10:19 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем