«Могу занести в актив». Филиппов – про первую половину сезона УПЛ

Украинский нападающий «Александрии» Александр Филиппов прокомментировал первую половину сезона УПЛ для его команды:

– Александр, как оцените первую половину сезона? Что главное выделите в игре «Александрии» и в своей игре?

– Первую половину сезона для «Александрии» я точно могу занести в актив, потому что у нас было очень много хороших игр и положительных результатов. Я думаю, мы можем быть довольны в большинстве случаев своей игрой и тем, как мы действовали в поединках против сильных соперников. Мы добыли очень важные очки. И теперь, главное, во второй части сезона не сбавлять обороты. Нам нужно хорошо подготовиться на сборах и вторую половину сезона провести не менее удачно, чем первую.

Ранее сообщалось о том, что Александр Филиппов прокомментировал матч с «Динамо».