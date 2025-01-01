Известно, где продолжит карьеру Беседин. Когда и с кем подпишет контракт?

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Беседин близок к подписанию контракта с кипрским клубом. Об этом пишет Sporttime.

По информации источника, нападающий сегодня прилетит в Кипр для подписания контракта с «Омонией-29М». Отмечается, что между сторонами существует принципиальная договоренность соглашения.

Последним клубом эксфорварда «Динамо» был «Ордабасы». 28-летний Беседин выступал за команду с 2023 года – 33 матча, 5 голов. После ухода из клуба он находится в статусе свободного агента.

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