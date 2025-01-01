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01 января 2025, 13:53 |
671
1

Известно, где продолжит карьеру Беседин. Когда и с кем подпишет контракт?

Артем будет выступать в чемпионате Кипра

01 января 2025, 13:53 |
671
1
Известно, где продолжит карьеру Беседин. Когда и с кем подпишет контракт?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Беседин близок к подписанию контракта с кипрским клубом. Об этом пишет Sporttime.

По информации источника, нападающий сегодня прилетит в Кипр для подписания контракта с «Омонией-29М». Отмечается, что между сторонами существует принципиальная договоренность соглашения.

Последним клубом эксфорварда «Динамо» был «Ордабасы». 28-летний Беседин выступал за команду с 2023 года – 33 матча, 5 голов. После ухода из клуба он находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук публично раскритиковал Виктора Леоненко.

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Омония Артем Беседин трансферы чемпионат Кипра по футболу Ордабасы
Олег Вахоцкий Источник: Sportime
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Richard Lewis
Серйозно до Омонії 29М, яка на останньому місці Першого дивізіона пилить?!
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