Известно, где продолжит карьеру Беседин. Когда и с кем подпишет контракт?
Артем будет выступать в чемпионате Кипра
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Беседин близок к подписанию контракта с кипрским клубом. Об этом пишет Sporttime.
По информации источника, нападающий сегодня прилетит в Кипр для подписания контракта с «Омонией-29М». Отмечается, что между сторонами существует принципиальная договоренность соглашения.
Последним клубом эксфорварда «Динамо» был «Ордабасы». 28-летний Беседин выступал за команду с 2023 года – 33 матча, 5 голов. После ухода из клуба он находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Роман Яремчук публично раскритиковал Виктора Леоненко.
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