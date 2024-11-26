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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
26.11.2024 22:00 – FT 3 : 3
Фейеноорд
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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:14
1850
14

Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча

Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу

26 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:14
1850
14
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 26 ноября в Манчестере состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» умудрился растерять преимущество в 3 мяча, а «Фейеноорд» совершил суперкамбек (3:3).

Гости сотворили невероятное на футбольном поле, отыграв три мяча в последние 15 минут матча.

Дубль у хозяев поля оформил Эрлинг Холанд, но в конце матча команда Пепа Гвардиолы упустила победу.

Ман Сити набрал 8 очков и занимает 15-е место в общей таблице ЛЧ, Фейенорд с 7 баллами находится на 20-й позиции.

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3

Голы: Холанд, 44 (пен), 53, Гюндоган, 50 – Хадж Мусса, 75, Хименес, 82, Ганцко, 89

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Аке (Макати, 69), Аканджи, Льюис, Гюндоган (де Брюйне, 68), Матеуш Нунеш, Грилиш, Фоден (Симпсон-Пьюзи, 69), Бернарду Силва, Холанд.

Фейеноорд: Велленройтер, Смал (Белен, 68), Ганцко, Траунер, Ниукоп (Лотомба, 72), Тимбер, Хван Ин Бом (Гонсалес, 90+3), Миламбо (Зерруки, 68), Пайшао, Карранса (Хименес, 72), Хадж-Мусса.

Предупреждения: Макати, 88 – Карранса, 57

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Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 15
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Samuel
Охохохо оце сильно😁ну Феєнорд, ну молодці
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+3
Falko
Ну, хоч не програли )
Тут був матеріальчик про найбільші поразки Гвардьоли. А 3:3 після 3:0 менш як за тайм до кінця було в біографії? 
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+3
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VovanSidorovi4
Надо проверить Пепа на ставки.
Он случайно на контору не играет?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Olex
Дуже невчасно, напередодні гри з Ліверпулем, Сіти все ж таки прервав серію поразок, чудом втримавши нічию.
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+2
andre_lui
Дивно було б якби не було кризи. Люди ж грають. Нічого страшного навіть якщо сезон відпочинуть. 
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+1
Макс Максов
В Сіті пішла чорна смуга, чи то криза якась...
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+1
der_MaiStier
"Лисий шарлатан" своїми замінами заклав шикарний грунт для 3:3 з 3:0. Поберіг сили перед Ліверпулем
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0
Viktor Shuper
Сіті вкотре обісрався, знову на рідному стадіоні. замість того, щоб звільнити Гвардіолу, який вже вичерпав себе в Сіті, вони продовжили з ним контракт 
ди бі ли одним словом
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-3
Viktor Shuper
мінусатори дурачки безмізкі
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-5
Viktor Shuper
очевидно що плавлять Гвардіолу, чим далі тим більше в цьому переконуюсь, із кожним новим матчем
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
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