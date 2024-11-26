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Лига Чемпионов
Интер Милан
26.11.2024 22:00 – 58 1 : 0
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 22:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:37
431
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 26 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 ноября видеотрансляции матчей 5-го тура Лиги чемпионов

26 ноября 2024, 22:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:37
431
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 26 ноября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА. Маркус Тюрам

Вечером 26 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

  • 19:45. Слован Братислава – Милан – 2:3
  • 19:45. Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6
  • 22:00. Бавария Мюнхен – ПСЖ
  • 22:00. Байер Леверкузен – РБ Зальцбург
  • 22:00. Барселона – Брест
  • 22:00. Интер – РБ Лейпциг
  • 22:00. Манчестер Сити – Фейеноорд
  • 22:00. Спортинг – Арсенал
  • 22:00. Янг Бойз – Аталанта

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

19:45. Слован Братислава – Милан

19:45. Спарта Прага – Атлетико Мадрид

22:00. Бавария Мюнхен – ПСЖ

22:00. Байер Леверкузен – РБ Зальцбург

22:00. Барселона – Брест

22:00. Интер – РБ Лейпциг

22:00. Манчестер Сити – Фейеноорд

22:00. Спортинг – Арсенал

22:00. Янг Бойз – Аталанта

События матча

27’
ГОЛ ! Автогол забил Кастелло Люкеба (РБ Лейпциг).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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