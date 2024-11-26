Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 26 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 ноября видеотрансляции матчей 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 26 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября
- 19:45. Слован Братислава – Милан – 2:3
- 19:45. Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6
- 22:00. Бавария Мюнхен – ПСЖ
- 22:00. Байер Леверкузен – РБ Зальцбург
- 22:00. Барселона – Брест
- 22:00. Интер – РБ Лейпциг
- 22:00. Манчестер Сити – Фейеноорд
- 22:00. Спортинг – Арсенал
- 22:00. Янг Бойз – Аталанта
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
19:45. Слован Братислава – Милан
19:45. Спарта Прага – Атлетико Мадрид
22:00. Бавария Мюнхен – ПСЖ
22:00. Байер Леверкузен – РБ Зальцбург
22:00. Барселона – Брест
22:00. Интер – РБ Лейпциг
22:00. Манчестер Сити – Фейеноорд
22:00. Спортинг – Арсенал
22:00. Янг Бойз – Аталанта
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
Боснийский тренер намекает на возможность ухода?