Итальянский «Милан» одержал выездную победу над «Слованом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Зрители в Братиславе увидели 5 забитых мячей. Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел на поле у хозяев поля на 66-й минуте и отыграл оставшиеся 25 минут.

Эта победа позволила «Милану» набрать 9 очков и укрепить свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

Слован Братислава (Словакия) – Милан (Италия) – 2:3

Голы: Барсегян, 24, Марчелли, 88 – Пулишич, 21, Леау, 68, Абрахам, 71

Удаление: Марко Толич, 90+1 (Слован)

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