Слован – Милан – 2:3. Игнатенко вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов.
Итальянский «Милан» одержал выездную победу над «Слованом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
Зрители в Братиславе увидели 5 забитых мячей. Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел на поле у хозяев поля на 66-й минуте и отыграл оставшиеся 25 минут.
Эта победа позволила «Милану» набрать 9 очков и укрепить свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября
Слован Братислава (Словакия) – Милан (Италия) – 2:3
Голы: Барсегян, 24, Марчелли, 88 – Пулишич, 21, Леау, 68, Абрахам, 71
Удаление: Марко Толич, 90+1 (Слован)
Видео голов и обзор матча
События матча
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