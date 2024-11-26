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Лига Чемпионов
Слован Братислава
26.11.2024 19:45 – FT 2 : 3
Милан
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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:36
152
0

Слован – Милан – 2:3. Игнатенко вышел на замену. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов.

26 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:36
152
0
Слован – Милан – 2:3. Игнатенко вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» одержал выездную победу над «Слованом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Зрители в Братиславе увидели 5 забитых мячей. Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Украинский хавбек Даниил Игнатенко вышел на поле у хозяев поля на 66-й минуте и отыграл оставшиеся 25 минут.

Эта победа позволила «Милану» набрать 9 очков и укрепить свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

Слован Братислава (Словакия) – Милан (Италия) – 2:3

Голы: Барсегян, 24, Марчелли, 88 – Пулишич, 21, Леау, 68, Абрахам, 71

Удаление: Марко Толич, 90+1 (Слован)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Марко Толич (Слован Братислава) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Нино Марчелли (Слован Братислава).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Тигран Барсегян (Слован Братислава).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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