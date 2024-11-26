26 ноября на «Тегельне поле» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Слован» (Братислава) встретится с «Миланом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Слован Братислава

Команда давно котируется как сила номер один в Словакии. Но долго толком не могла себя проявить на международной арене (хотя в свое время получалось брать Кубок Кубков). Так что нынешний сезон получился по-настоящему прорывным. Наконец-то у небесно-голубых получилось преодолеть все раунды квалификации - выбили не только Стругу из соседней Северной Македонии, и словенскую Целе, но и более сильные АПОЭЛ и Мидтьюлланд. Но долгожданный выход в основной раунд привел к тому, что словаки там превратились в некоего мальчика для битья. Клуб проиграл всем противникам - и Селтику, и Манчестер Сити, и Жироне, и даже загребскому Динамо. И только испанский дебютант забил только дважды, остальные - не менее 4!

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Милан

Клуб при предыдущем наставнике, Пиоли, вернулся в число настоящих грандов. Было даже завоевано скудетто, ну и в Лигу чемпионов снова начали пробиваться, даже дойдя до полуфинала. Но по итогам прошлого сезона со Стефано простились, решили сменить наставника. И получили максимальную нестабильность при Паулу Фонсеки. Так, в Серии А красно-черные выиграли только в 4-м туре. Да и в Лиге чемпионов итальянцы начинали с пары поражений, Ливерпулю дома (хотя открывали счет) и Байеру на выезде. Но потом у россонери получилось оформить победы 3:1 не только со скромным Брюгге, но даже с мадридским Реалом. Причем действующего обладателя Ушастого обыгрывали на выезде.

Статистика личных встреч

В 1992-м году стороны уже играли, тогда еще в рамках Кубка европейских чемпионов. Тогда итальянцы выиграли оба поединка, 1:0 на выезде и 4:0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что тут хозяева даже за ничью зацепятся. Рекомендуем ставить на то, что тут гости из Италии, при своей нестабильности, выиграют при форе -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,6).