Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слован Братислава – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Слован Братислава
26.11.2024 19:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 02:11 |
26
0

Слован Братислава – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября в 19:45 по Киеву

26 ноября 2024, 02:11 |
26
0
Слован Братислава – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября на «Тегельне поле» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Слован» (Братислава) встретится с «Миланом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Слован Братислава

Команда давно котируется как сила номер один в Словакии. Но долго толком не могла себя проявить на международной арене (хотя в свое время получалось брать Кубок Кубков). Так что нынешний сезон получился по-настоящему прорывным. Наконец-то у небесно-голубых получилось преодолеть все раунды квалификации - выбили не только Стругу из соседней Северной Македонии, и словенскую Целе, но и более сильные АПОЭЛ и Мидтьюлланд. Но долгожданный выход в основной раунд привел к тому, что словаки там превратились в некоего мальчика для битья. Клуб проиграл всем противникам - и Селтику, и Манчестер Сити, и Жироне, и даже загребскому Динамо. И только испанский дебютант забил только дважды, остальные - не менее 4!

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Милан

Клуб при предыдущем наставнике, Пиоли, вернулся в число настоящих грандов. Было даже завоевано скудетто, ну и в Лигу чемпионов снова начали пробиваться, даже дойдя до полуфинала. Но по итогам прошлого сезона со Стефано простились, решили сменить наставника. И получили максимальную нестабильность при Паулу Фонсеки. Так, в Серии А красно-черные выиграли только в 4-м туре. Да и в Лиге чемпионов итальянцы начинали с пары поражений, Ливерпулю дома (хотя открывали счет) и Байеру на выезде. Но потом у россонери получилось оформить победы 3:1 не только со скромным Брюгге, но даже с мадридским Реалом. Причем действующего обладателя Ушастого обыгрывали на выезде.

Статистика личных встреч

В 1992-м году стороны уже играли, тогда еще в рамках Кубка европейских чемпионов. Тогда итальянцы выиграли оба поединка, 1:0 на выезде и 4:0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что тут хозяева даже за ничью зацепятся. Рекомендуем ставить на то, что тут гости из Италии, при своей нестабильности, выиграют при форе -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Слован Братислава
26 ноября 2024 -
19:45
Милан
Фора Милана (-1.5) 1.60 Сделать ставку
По теме:
Паулу Фонсека: «Слован попал в основной раунд – это уже не случайно»
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Слован Братислава Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Даниил Игнатенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2024, 07:23 0
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ

Специалист считает, что нужно быстро переключаться на клубные дела после приезда из сборной

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Футбол | 25.11.2024, 20:54
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Футбол | 25.11.2024, 19:43
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
Футбол | 26.11.2024, 01:31
Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
24.11.2024, 15:37
Футбол
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 7
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 4
Бокс
В Сингапуре состоялось открытие матча за титул чемпиона мира по шахматам
В Сингапуре состоялось открытие матча за титул чемпиона мира по шахматам
24.11.2024, 18:51 2
Другие виды
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.11.2024, 01:31
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем