Почему пропустили много голов? Гвардиола пояснил причины камбека соперников

Вечером 26 ноября в Манчестере состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» умудрился растерять преимущество в 3 мяча, а «Фейеноорд» совершил суперкамбек (3:3). Гости отыграли три мяча в последние 15 минут матча. Дубль у хозяев поля оформил Эрлинг Холанд, но в конце матча команда Пепа Гвардиолы упустила победу.

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», шокирован результатом:

«Игра была хорошей при счете 3:0, мы играли хорошо, но затем мы пропустили много голов. Почему? Потому что были нестабильны. Мы позволили им забить первый гол, а затем второй, поэтому было сложно.

Мы проиграли много матчей в последнее время, мы играем нестабильно. Конечно, нам нужна была эта победа, она была бы полезна для уверенности. Мы играли на хорошем уровне, но в первом же случае, когда они что-то создали, у нас возникли проблемы».

Натан Аке, защитник «Манчестер Сити»: «Это сложно. Когда вы ведете 3:0 дома, идете вперед, и игра идет хорошо, то, как мы отдали мяч, очень тяжело принять. После гола стало 3:1. Они оказали на нас большое давление, и именно тогда нам нужно было оставаться сильными. Мы этого не сделали, и поэтому пропустили еще два мяча. Этого не может быть, но это произошло, и теперь нам нужно смотреть вперед, мы не можем зацикливаться на этом.

Иногда в сезонах бывают периоды, когда дела идут не так хорошо. Думаю, в прошлом сезоне у нас был такой же небольшой период, когда мы не выигрывали игры и играли вничью, и это было тяжело. Но я думаю, что именно здесь мы показали свой менталитет и характер, чтобы выбраться из этого, и в этом сезоне не может быть иначе. Мы должны убедиться, что выберемся из этого как можно быстрее, надо оставаться командой и идти вперед».

Бриан Приске, главный тренер «Фейеноорда»: «Прежде всего, это замечательный результат для нас, действительно большой результат, в этом нет сомнений. При счете 3:0 и в некоторых фазах игры мы были под контролем «Манчестер Сити», которая для меня являются лучшей командой в мире. У них есть игроки высшего класса, и они играют в хороший футбол.

Но мы сумели довести три ключевых момента до совершенства, забить три гола и уйти с ничьей. Это немного задело нас, на перерыв шли с отставанием, а затем мы пропустили два гола в начале второго тайма. Но были вполне довольны последней частью первого тайма.

Мы были намного компактнее, а также имели больше фаз с мячом, когда мы могли и должны были немного навредить «Сити», поэтому мы попытались немного организовать это в перерыве. Затем мы пропустили со стандарта, а затем быстро после того, как счет стал 3:0. После этого, конечно, все зависит от менталитета и характера.

Я могу только похвалить парней за то, как они подошли к финальной части игры, потому что это определенно показало менталитет и характер, дисциплину, а также старание. Мы знаем, что у нас есть индивидуальные качества, и мы показали это в трех забитых сегодня голах.

Вот о чем мы говорим, когда играем в Лиге чемпионов. В ключевые моменты нужно уметь быть хладнокровным и показывать свое качество, поэтому большая похвала тем парням, которые участвовали в голах. Мы боролись и демонстрировали этот менталитет в последней части игры, защищаясь в штрафной и справляясь с Холандом. Большая похвала этим парням и этой команде».

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3

Голы: Холанд, 44 (пен), 53, Гюндоган, 50 – Хадж Мусса, 75, Хименес, 82, Ганцко, 89

Видео голов и обзор матча