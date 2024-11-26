26 ноября на «Этихад» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Фейеноордом». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Манчестер Сити

Команда в 2023-м году впервые добралась до победы в главном еврокубке. Она явно хотела сохранить Ушастого, и выдать второй требл кряду. Но обидно уступила по пенальти привычному сопернику, мадридскому Реалу, причем задолго до финала. Сейчас клуб выглядит не так убедительно, как все привыкли, сказываются потери из-за травм и летних продаж при необычайно скромной летней селекции. Не лучшим образом выступают англичане и в Лиге чемпионов. Они начали только с нулевой ничьей дома с Интером. Потом были разгромные победы, но мало кто сомневался, что ни Слован из Братиславы, ни пражская Спарта не могут считаться всерьез конкурентом для британских миллионеров. Но как только попался серьезный соперник в лице Спортинга, так Холланд и компания уступили 1:4.

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Фейеноорд

Клуб в 2023-м году вернул себе чемпионский титул. И пытался его защитить, но все-таки тогда в Эредивизии чуть сильнее был ПСВ. А в межсезонье ушел в Ливерпуль и Слот. На место Арне позвали Брайана Приске. Датчанин начинал в Роттердаме с победы в Суперкубке Нидерландов. Но вскоре восторги притихли, уж очень часто терялись очки, а Аяксу и вовсе проиграли. Не стало триумфальным и выступление в Лиге чемпионов. Там голландцев сразу огорошил Байер: гости из Германии выиграли 4:0. Потом, казалось, получилось набрать обороты, выиграли, забивая по три гола, не только у дебютирующей Жироны, но и у Бенфики, причем с обоими играли на выезде. А дальше, похоже, банально недооценили Ред Булл. И гостям из Зальцбурга позволили выиграть, причем очень уверенно, 3:1.

Статистика личных встреч

В 2017-м году клубы играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда горожане взяли две сухие победы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую подряд осечку англичан. Скорее они выдут достаточно концентрированными, и в итоге выиграют с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,85).