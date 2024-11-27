Вечером 26 ноября в Манчестере состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» умудрился растерять преимущество в 3 мяча, а «Фейеноорд» совершил суперкамбек (3:3).

Гости сотворили невероятное на футбольном поле, отыграв три мяча в последние 15 минут матча.

Дубль у хозяев поля оформил Эрлинг Холанд, но в конце матча команда Пепа Гвардиолы упустила победу.

Ман Сити набрал 8 очков и занимает 15-е место в общей таблице ЛЧ, Фейенорд с 7 баллами находится на 20-й позиции.

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3

Голы: Холанд, 44 (пен), 53, Гюндоган, 50 – Хадж Мусса, 75, Хименес, 82, Ганцко, 89

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