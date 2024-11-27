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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
26.11.2024 22:00 – FT 3 : 3
Фейеноорд
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 01:47 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:00
114
0

Ман Сити – Фейенорд – 3:3. Шок для Пепа и Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 ноября 2024, 01:47 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:00
114
0
Ман Сити – Фейенорд – 3:3. Шок для Пепа и Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 26 ноября в Манчестере состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» умудрился растерять преимущество в 3 мяча, а «Фейеноорд» совершил суперкамбек (3:3).

Гости сотворили невероятное на футбольном поле, отыграв три мяча в последние 15 минут матча.

Дубль у хозяев поля оформил Эрлинг Холанд, но в конце матча команда Пепа Гвардиолы упустила победу.

Ман Сити набрал 8 очков и занимает 15-е место в общей таблице ЛЧ, Фейенорд с 7 баллами находится на 20-й позиции.

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3

Голы: Холанд, 44 (пен), 53, Гюндоган, 50 – Хадж Мусса, 75, Хименес, 82, Ганцко, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Фейеноорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Илкай Гюндоган Фейеноорд видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Давид Ганцко Сантьяго Хименес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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