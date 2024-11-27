Ман Сити – Фейенорд – 3:3. Шок для Пепа и Холанда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 26 ноября в Манчестере состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» умудрился растерять преимущество в 3 мяча, а «Фейеноорд» совершил суперкамбек (3:3).
Гости сотворили невероятное на футбольном поле, отыграв три мяча в последние 15 минут матча.
Дубль у хозяев поля оформил Эрлинг Холанд, но в конце матча команда Пепа Гвардиолы упустила победу.
Ман Сити набрал 8 очков и занимает 15-е место в общей таблице ЛЧ, Фейенорд с 7 баллами находится на 20-й позиции.
Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября
Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3
Голы: Холанд, 44 (пен), 53, Гюндоган, 50 – Хадж Мусса, 75, Хименес, 82, Ганцко, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На днях выдающийся испанский наставник получил новый тяжелый удар по амбициям…
Наставник ФСК Мариуполь прокомментировал финансовые трудности команды