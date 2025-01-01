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  4. «Будет лучшим». Жорже Мендеш – про таланта Барселоны
Испания
01 января 2025, 14:29 |
367
0

«Будет лучшим». Жорже Мендеш – про таланта Барселоны

Агент верит в успех своего клиента

01 января 2025, 14:29 |
367
0
«Будет лучшим». Жорже Мендеш – про таланта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Бальде

Португальский агент Жорже Мендеш прокомментировал будущее своего клиента Алекса Бальде:

«Барса отклонила предложения от больших команд по Бальде, поэтому он продолжил».

«Для меня нет сомнений, он будет лучшим левым защитником в мире».

В текущем сезоне Алекс Бальде провел 22 матча на клубном уровне, отличился 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что суд отказал «Барселоне» зарегистрировать звезду полузащиты.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Алекс Бальде Жорже Мендеш
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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