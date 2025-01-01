«Будет лучшим». Жорже Мендеш – про таланта Барселоны

Португальский агент Жорже Мендеш прокомментировал будущее своего клиента Алекса Бальде:

«Барса отклонила предложения от больших команд по Бальде, поэтому он продолжил».

«Для меня нет сомнений, он будет лучшим левым защитником в мире».

В текущем сезоне Алекс Бальде провел 22 матча на клубном уровне, отличился 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что суд отказал «Барселоне» зарегистрировать звезду полузащиты.