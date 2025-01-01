Испания01 января 2025, 14:29 |
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«Будет лучшим». Жорже Мендеш – про таланта Барселоны
Агент верит в успех своего клиента
01 января 2025, 14:29 |
367
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Португальский агент Жорже Мендеш прокомментировал будущее своего клиента Алекса Бальде:
«Барса отклонила предложения от больших команд по Бальде, поэтому он продолжил».
«Для меня нет сомнений, он будет лучшим левым защитником в мире».
В текущем сезоне Алекс Бальде провел 22 матча на клубном уровне, отличился 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что суд отказал «Барселоне» зарегистрировать звезду полузащиты.
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