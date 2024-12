Что ждет Манчестер Сити? Рассмотрение дела о 115 нарушениях завершилось

Рассмотрение дела о 115 нарушениях «Манчестер Сити» завершилось – клуб узнает вердикт в ближайшие месяцы. Специальная комиссия рассмотрит предоставленные доказательства и объявит о своем решении.

В процессе обсуждений дела количество обвинений было увеличено до 130. Если стороны решат подавать апелляции, то разбирательство может затянутся до конца сезона-2025/26.

В феврале 2023 года Английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Руководство АПЛ считает, что «горожане» в течении 14 лет обходили финансовые ограничения – с 2009 по 2018 год.

