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  4. Что ждет Манчестер Сити? Рассмотрение дела о 115 нарушениях завершилось
Англия
10 декабря 2024, 17:08 |
464
1

Что ждет Манчестер Сити? Рассмотрение дела о 115 нарушениях завершилось

Английский клуб узнает вердикт в ближайшие месяцы

10 декабря 2024, 17:08 |
464
1
Что ждет Манчестер Сити? Рассмотрение дела о 115 нарушениях завершилось
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Рассмотрение дела о 115 нарушениях «Манчестер Сити» завершилось – клуб узнает вердикт в ближайшие месяцы. Специальная комиссия рассмотрит предоставленные доказательства и объявит о своем решении.

В процессе обсуждений дела количество обвинений было увеличено до 130. Если стороны решат подавать апелляции, то разбирательство может затянутся до конца сезона-2025/26.

В феврале 2023 года Английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Руководство АПЛ считает, что «горожане» в течении 14 лет обходили финансовые ограничения – с 2009 по 2018 год.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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