Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации портала Fichajes, Эрлинг не скрывает того факта, что хочет сменить чемпионат и попробовать свои силы в другой лиге. «Горожане» хотят продлить с футболистом контракт и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в Европе, однако сам Эрлинг пока в раздумьях. В Европе есть только две команды, которые готовы потянуть его зарплату и амбиции – это «Реал» Мадрид и ПСЖ.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 13 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.