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  4. Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Испания
10 декабря 2024, 03:55 |
512
0

Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента

На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»

10 декабря 2024, 03:55 |
512
0
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации портала Fichajes, Эрлинг не скрывает того факта, что хочет сменить чемпионат и попробовать свои силы в другой лиге. «Горожане» хотят продлить с футболистом контракт и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в Европе, однако сам Эрлинг пока в раздумьях. В Европе есть только две команды, которые готовы потянуть его зарплату и амбиции – это «Реал» Мадрид и ПСЖ.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 13 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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