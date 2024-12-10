Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»
24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.
По информации портала Fichajes, Эрлинг не скрывает того факта, что хочет сменить чемпионат и попробовать свои силы в другой лиге. «Горожане» хотят продлить с футболистом контракт и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в Европе, однако сам Эрлинг пока в раздумьях. В Европе есть только две команды, которые готовы потянуть его зарплату и амбиции – это «Реал» Мадрид и ПСЖ.
Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 13 голов.
Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.
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