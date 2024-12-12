Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 28-я ракетка из рф вылетела. Ястремская теперь самая рейтинговая в Лиможе
WTA
12 декабря 2024, 03:26 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:31
50
0

28-я ракетка из рф вылетела. Ястремская теперь самая рейтинговая в Лиможе

Екатерина Александрова уступила Тамаре Корпач на старте турнира WTA 250

12 декабря 2024, 03:26 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:31
50
0
28-я ракетка из рф вылетела. Ястремская теперь самая рейтинговая в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова

11 декабря завершились все матчи 1-го раунда турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

Первая сеяная Екатерина Александрова (WTA 28) из рф, которая выступает в «нейтральном» статусе, вылетела уже на старте соревнований.

В 1/16 финала она уступила представительнице Германии Тамаре Корпач (WTA 172) со счетом 4:6, 5:7. Александрова считалась явной фавориткой этого противостояния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Корпач во 2-м раунде встретится с Манон Леонар (Франция, WTA 228). Тамара пойдет по пути первой ракетки турнира.

Интересно, что теперь в Лиможе самой рейтинговой теннисисткой является украинка Даяна Ястремская (WTA 34). На старте 125-тысячника она в двух сетах одолела Алину Чараеву (WTA 241), а 12 декабря продолжит выступления на этих кортах матчем 1/8 финала против Кароль Монне (Франция, WTA 236).

Верхняя часть сетки турнира WTA 125 в Лиможе

Нижняя часть сетки турнира WTA 125 в Лиможе

По теме:
Даяна Ястремская – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ястремская и Калинина сыграют в Хобарте, где не будет теннисисток из топ-30
Ястремская прервала кошмарный лузстрик. Ее предыдущая победа была еще на ОИ
Даяна Ястремская WTA Лимож Тамара Корпач Екатерина Александрова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 12 декабря 2024, 00:35 11
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?

Лидирует Ливерпуль, дальше идет Барселона, а за ними все остальные

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 11 декабря 2024, 21:31 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Футбол | 11.12.2024, 08:48
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Игра в наперстки Марино Пушича
Футбол | 11.12.2024, 09:35
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
ФОТО. Бразильский теннисист сделал каминг-аут. Он первый открытый гей Тура
Теннис | 10.12.2024, 18:36
ФОТО. Бразильский теннисист сделал каминг-аут. Он первый открытый гей Тура
ФОТО. Бразильский теннисист сделал каминг-аут. Он первый открытый гей Тура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25 2
Бокс
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
10.12.2024, 13:31 5
Футбол
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
11.12.2024, 14:18
Бокс
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
10.12.2024, 13:02 19
Футбол
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
11.12.2024, 11:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем