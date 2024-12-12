28-я ракетка из рф вылетела. Ястремская теперь самая рейтинговая в Лиможе

11 декабря завершились все матчи 1-го раунда турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

Первая сеяная Екатерина Александрова (WTA 28) из рф, которая выступает в «нейтральном» статусе, вылетела уже на старте соревнований.

В 1/16 финала она уступила представительнице Германии Тамаре Корпач (WTA 172) со счетом 4:6, 5:7. Александрова считалась явной фавориткой этого противостояния.

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Корпач во 2-м раунде встретится с Манон Леонар (Франция, WTA 228). Тамара пойдет по пути первой ракетки турнира.

Интересно, что теперь в Лиможе самой рейтинговой теннисисткой является украинка Даяна Ястремская (WTA 34). На старте 125-тысячника она в двух сетах одолела Алину Чараеву (WTA 241), а 12 декабря продолжит выступления на этих кортах матчем 1/8 финала против Кароль Монне (Франция, WTA 236).

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Верхняя часть сетки турнира WTA 125 в Лиможе

Нижняя часть сетки турнира WTA 125 в Лиможе