Даяна Ястремская – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе
12 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
В 1/8 финала украинка сыграет против Кароль Монне (Франция, WTA 236). Поединок состоится 6-м запуском на центральном корте после игры Корпач – Леонар. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против 7-й сеяной Виктории Голубич (Швейцария, WTA 109).
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