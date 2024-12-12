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  4. Даяна Ястремская – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 декабря 2024, 03:06 |
23
0

Даяна Ястремская – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе

12 декабря 2024, 03:06 |
23
0
Даяна Ястремская – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Даяна Ястремская

12 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В 1/8 финала украинка сыграет против Кароль Монне (Франция, WTA 236). Поединок состоится 6-м запуском на центральном корте после игры Корпач – Леонар. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против 7-й сеяной Виктории Голубич (Швейцария, WTA 109).

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Кароль Монне Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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