Даяна Ястремская – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В 1/8 финала украинка сыграет против Кароль Монне (Франция, WTA 236). Поединок состоится 6-м запуском на центральном корте после игры Корпач – Леонар. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против 7-й сеяной Виктории Голубич (Швейцария, WTA 109).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА



РАСПИСАНИЕ ДНЯ