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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 13:02 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:12
4337
9

Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому

Киевляне попрощаются с несколькими игроками

10 декабря 2024, 13:02 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:12
4337
9
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» планирует попрощаться с некоторыми игроками уже в зимнее трансферное окно. Киевляне не рассчитывают на Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

«Динамо планирует зимой немного избавиться от балласта, который мешает команде. Во-первых, Андриевский, играющий на праздники. По моей информации, он зимой точно покинет Динамо. Где-то ему либо уже нашли команду, либо дадут свободного агента. Но, миллион процентов, он покидает Динамо зимой.

Также сейчас ищут команду для Владимира Шепелева. Я так понимаю, на него вообще не рассчитывают».

«Я знаю, что Динамо ведет переговоры по двум легионерам «на вход». Просят не разглашать информацию», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurBuzz.

Ранее стало известно, кто возглавит донецкий «Шахтер» после ухода Марино Пушича с должности главного тренера «горняков».

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Александр Шовковский Игорь Бурбас Владимир Шепелев Александр Андриевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 9
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zhyr
Та вони кожне трансферне вікно йдуть, та все ніяк піти не можуть
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+4
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Умник
Ну 1 это Витинью. Но блин это ж бразил он обкакается от пролета шахеда.
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0
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KIPR ALECS
Воротар Суркіс захисник Біловар. Оці потрібні...усі інши то таке
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Gargantua81
Андриевский вроде в Карпаты. Шепелеву ищут вариант в Европе, но вполне логично, что не находят.
Оба при Луческу получили хорошие контракты и не горят желанием уходить.
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