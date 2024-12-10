Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому

Киевское «Динамо» планирует попрощаться с некоторыми игроками уже в зимнее трансферное окно. Киевляне не рассчитывают на Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

«Динамо планирует зимой немного избавиться от балласта, который мешает команде. Во-первых, Андриевский, играющий на праздники. По моей информации, он зимой точно покинет Динамо. Где-то ему либо уже нашли команду, либо дадут свободного агента. Но, миллион процентов, он покидает Динамо зимой.

Также сейчас ищут команду для Владимира Шепелева. Я так понимаю, на него вообще не рассчитывают».

«Я знаю, что Динамо ведет переговоры по двум легионерам «на вход». Просят не разглашать информацию», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurBuzz.

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