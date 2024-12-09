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09 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:21
471
0

Из-за конфликта в Аяксе. Ван дер Варт назвал Ибру напыщенным идиотом

Голландец зол на шведа из-за случая с травмой на футбольном поле

09 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:21
471
0
Из-за конфликта в Аяксе. Ван дер Варт назвал Ибру напыщенным идиотом
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок нидерландского «Аякса» Рафаэль ван дер Варт вспомнил начало карьеры и встречу со Златаном Ибрагимовичем.

«Это была молодость. Мы играли за «Аякс». Но Ибрагимович – напыщенный идиот. В августе 2004 года мы отправились в расположение своих сборных: я – в Нидерланды, а Ибра – в Швецию. И нас ждала игра друг против друга.

На поле была бескомпромиссная борьба, а потом Ибрагимович намеренно нанес мне травмы. Видимо, он хотел избавиться от меня в клубе.

Я объяснил руководству клуба, что если Златан не уйдет, то уйду я. Через два дня в «Аяксе» решили этот вопрос, продав шведа в «Ювентус».

Ему повезло, что он покинул «Аякс», ведь его карьера пошла вверх. Мне повезло, что я остался в клубе своей мечты», – рассказал ван дер Варт в интервью talkSPORT.

Ранее нидерландский футболист высказался о легендарном португальском игроке Криштиану Роналду.

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Рафаэль ван дер Варт Златан Ибрагимович Аякс травма сборная Нидерландов по футболу сборная Швеции по футболу
Олександр Сільченко Источник: Bild
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