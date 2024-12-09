Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Рафаэль ван дер Варт продолжает высказываться о легендарном португальце
Недавно между бывшими футболистами мадридского «Реала» Рафаэлем ван дер Вартом и Криштиану Роналду произошел мини-конфликт.
В одном из своих интервью нидерландец заявил, что Роналду интересовали только личные достижения, в частности сказав:
«В Мадриде нам не разрешали выходить из дома. Роналду так и делал. Я даже никогда не видел его член, потому что мы просто не пересекались в душевой. Он приходил на тренировку первым, а уходил последним».
Криштиану увидел слова ван дер Варта только в одном из пабликов в сети Instagram, оставив под соответствующей публикацией комментарий: «Кто этот парень?».
Чуть позже Рафаэль ван дер Варт объяснил, что имел в виду в своей речи о Роналду, добавив немного «перчинки»:
«Я говорил в позитивном контексте. Эго есть у любого форварда, это необходимо для того, чтобы стать великим. Я не имел в виду ничего плохого. Понятно, что за соцсетями Криштиану стоит целая команда. Думаю, они восприняли мои слова слишком серьезно. Роналду прислал мне фото своего члена, и теперь я знаю, как он выглядит».
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