Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?

Недавно между бывшими футболистами мадридского «Реала» Рафаэлем ван дер Вартом и Криштиану Роналду произошел мини-конфликт.

В одном из своих интервью нидерландец заявил, что Роналду интересовали только личные достижения, в частности сказав:

«В Мадриде нам не разрешали выходить из дома. Роналду так и делал. Я даже никогда не видел его член, потому что мы просто не пересекались в душевой. Он приходил на тренировку первым, а уходил последним».

Криштиану увидел слова ван дер Варта только в одном из пабликов в сети Instagram, оставив под соответствующей публикацией комментарий: «Кто этот парень?».

Чуть позже Рафаэль ван дер Варт объяснил, что имел в виду в своей речи о Роналду, добавив немного «перчинки»: