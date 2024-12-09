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  4. Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Саудовская Аравия
09 декабря 2024, 15:19 |
426
0

Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?

Рафаэль ван дер Варт продолжает высказываться о легендарном португальце

09 декабря 2024, 15:19 |
426
0
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Недавно между бывшими футболистами мадридского «Реала» Рафаэлем ван дер Вартом и Криштиану Роналду произошел мини-конфликт.

В одном из своих интервью нидерландец заявил, что Роналду интересовали только личные достижения, в частности сказав:

«В Мадриде нам не разрешали выходить из дома. Роналду так и делал. Я даже никогда не видел его член, потому что мы просто не пересекались в душевой. Он приходил на тренировку первым, а уходил последним».

Криштиану увидел слова ван дер Варта только в одном из пабликов в сети Instagram, оставив под соответствующей публикацией комментарий: «Кто этот парень?».

Чуть позже Рафаэль ван дер Варт объяснил, что имел в виду в своей речи о Роналду, добавив немного «перчинки»:

«Я говорил в позитивном контексте. Эго есть у любого форварда, это необходимо для того, чтобы стать великим. Я не имел в виду ничего плохого. Понятно, что за соцсетями Криштиану стоит целая команда. Думаю, они восприняли мои слова слишком серьезно. Роналду прислал мне фото своего члена, и теперь я знаю, как он выглядит».

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Рафаэль ван дер Варт Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Voetbalprimeur
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