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Англия
12 декабря 2024, 00:16 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:49
1390
0

Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!

Илья Забарный может перейти в «Тоттенхэм»

12 декабря 2024, 00:16 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:49
1390
0
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Givemesport, на украинца претендуют многие топ-клубы АПЛ, а наибольший интерес есть у «Тоттенхэма», который сейчас опережает в гонке за Забарного «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Руководство «шпор» считает, что Илья – это идеальный игрок под систему главного тренера Ангелоса Постекоглу. Наставник «шпор» лично указал руководству, что трансфер Ильи должен стоять на повестке дня.

«Тоттенхэм» готовится вложить в этот трансфер 50 миллионов фунтов стерлингов, что побьет трансферный рекорд Андрея Шевченко и станет вторым крупнейшим среди украинских игроков.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 15 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы Илья Забарный Борнмут Андрей Шевченко
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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