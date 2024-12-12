Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Givemesport, на украинца претендуют многие топ-клубы АПЛ, а наибольший интерес есть у «Тоттенхэма», который сейчас опережает в гонке за Забарного «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Руководство «шпор» считает, что Илья – это идеальный игрок под систему главного тренера Ангелоса Постекоглу. Наставник «шпор» лично указал руководству, что трансфер Ильи должен стоять на повестке дня.

«Тоттенхэм» готовится вложить в этот трансфер 50 миллионов фунтов стерлингов, что побьет трансферный рекорд Андрея Шевченко и станет вторым крупнейшим среди украинских игроков.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 15 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.