Назван лучший форвард на данный момент. Он опередил Мбаппе и Кейна

Авторитетный британский портал Fourfourtwo обнародовал рейтинг лучших форвардов в настоящее время.

Первое место списка занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – который забил в этом сезоне 13 голов в АПЛ. Вторая позиция у английского форварда Гарри Кейна, а Килиан Мбаппе из «Реала» – 3-й.

На четвертой строчке списка разместился одно из главных открытий сезона Виктор Дьокереш, а польский голеадор Роберт Левандовски – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Лаутаро Мартинес, Александер Исак, Виктор Осимхен, Омар Мармуш, Олли Уоткинс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 рейтинга лучших нападающих в мире от Fourfourtwo