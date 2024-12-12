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12 декабря 2024, 03:59 |
156
0

Назван лучший форвард на данный момент. Он опередил Мбаппе и Кейна

Наибольшее признание получил Эрлинг Холанд

12 декабря 2024, 03:59 |
156
0
Назван лучший форвард на данный момент. Он опередил Мбаппе и Кейна
GOAL. Гарри Кейн и Эрлинг Холланд.

Авторитетный британский портал Fourfourtwo обнародовал рейтинг лучших форвардов в настоящее время.

Первое место списка занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – который забил в этом сезоне 13 голов в АПЛ. Вторая позиция у английского форварда Гарри Кейна, а Килиан Мбаппе из «Реала» – 3-й.

На четвертой строчке списка разместился одно из главных открытий сезона Виктор Дьокереш, а польский голеадор Роберт Левандовски – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Лаутаро Мартинес, Александер Исак, Виктор Осимхен, Омар Мармуш, Олли Уоткинс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 рейтинга лучших нападающих в мире от Fourfourtwo

  1. Эрлинг Холанд
  2. Гарри Кейн
  3. Килиан Мбаппе
  4. Виктор Дьокереш
  5. Роберт Левандовски
  6. Лаутаро Мартинес
  7. Александер Исак
  8. Виктор Осимхен
  9. Омар Мармуш
  10. Олли Уоткинс

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Эрлинг Холанд Гарри Кейн Килиан Мбаппе Виктор Дьекереш Роберт Левандовски Лаутаро Мартинес Александер Исак Виктор Осимхен Омар Мармуш Олли Уоткинс FourFourTwo рейтинг
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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