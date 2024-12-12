Назван лучший форвард на данный момент. Он опередил Мбаппе и Кейна
Наибольшее признание получил Эрлинг Холанд
Авторитетный британский портал Fourfourtwo обнародовал рейтинг лучших форвардов в настоящее время.
Первое место списка занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – который забил в этом сезоне 13 голов в АПЛ. Вторая позиция у английского форварда Гарри Кейна, а Килиан Мбаппе из «Реала» – 3-й.
На четвертой строчке списка разместился одно из главных открытий сезона Виктор Дьокереш, а польский голеадор Роберт Левандовски – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Лаутаро Мартинес, Александер Исак, Виктор Осимхен, Омар Мармуш, Олли Уоткинс.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-10 рейтинга лучших нападающих в мире от Fourfourtwo
- Эрлинг Холанд
- Гарри Кейн
- Килиан Мбаппе
- Виктор Дьокереш
- Роберт Левандовски
- Лаутаро Мартинес
- Александер Исак
- Виктор Осимхен
- Омар Мармуш
- Олли Уоткинс
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