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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 00:31 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:48
686
1

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?

Горнякам нужны две победы над Брестом и Боруссией Дортмунд

11 декабря 2024, 00:31 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:48
686
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В этой игровой день в городах Европы состоялись 9 матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл важный поединок ЛЧ против Баварии (1:5).

Команда Марино Пушича с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались теоретические шансы на выход в плей-офф, для этого обязательно надо побеждать условно дома Брест (22 января) и на выезде Боруссию Дортмунд (29 января). А также нужно надеяться на осечки конкурентов в борьбе за топ-24.

Единоличным лидером является Ливерпуль, который набрал 18 очков из 18 и досрочно вышел в плей-офф.

⚽️ Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря

  • 19:45. Динамо Загреб – Селтик – 0:0
  • 19:45. Жирона – Ливерпуль – 0:1
  • 22:00. Аталанта – Реал Мадрид – 2:3
  • 22:00. Байер – Интер – 1:0
  • 22:00. Брест – ПСВ – 1:0
  • 22:00. Брюгге – Спортинг – 2:1
  • 22:00. РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг – Астон Вилла – 2:3
  • 22:00. Шахтер – Бавария – 1:5

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 6 6 0 0 13 - 1 18
2 Байер 6 4 1 1 12 - 5 13
3 Астон Вилла 6 4 1 1 9 - 3 13
4 Интер Милан 6 4 1 1 7 - 1 13
5 Брест 6 4 1 1 10 - 6 13
6 Барселона 5 4 0 1 18 - 5 12
7 Боруссия Д 5 4 0 1 16 - 6 12
8 Бавария 6 4 0 2 17 - 8 12
9 Аталанта 6 3 2 1 13 - 4 11
10 Арсенал 5 3 1 1 8 - 2 10
11 Монако 5 3 1 1 12 - 7 10
12 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 11 - 9 10
13 Лилль 5 3 1 1 7 - 5 10
14 Брюгге 6 3 1 2 6 - 8 10
15 Бенфика 5 3 0 2 10 - 7 9
16 Атлетико Мадрид 5 3 0 2 11 - 9 9
17 Милан 5 3 0 2 10 - 8 9
18 Реал Мадрид 6 3 0 3 12 - 11 9
19 Селтик 6 2 3 1 10 - 10 9
20 Манчестер Сити 5 2 2 1 13 - 7 8
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 10 - 8 8
22 Ювентус 5 2 2 1 7 - 5 8
23 Динамо Загреб 6 2 2 2 10 - 15 8
24 ПСЖ 6 2 1 3 6 - 6 7
25 Фейеноорд 5 2 1 2 10 - 13 7
26 Штутгарт 5 1 1 3 4 - 11 4
27 Шахтер Донецк 6 1 1 4 5 - 13 4
28 Спарта Прага 5 1 1 3 5 - 14 4
29 Штурм Грац 5 1 0 4 2 - 6 3
30 Жирона 6 1 0 5 4 - 10 3
31 Црвена Звезда 5 1 0 4 9 - 17 3
32 РБ Зальцбург 6 1 0 5 3 - 18 3
33 Болонья 5 0 1 4 1 - 7 1
34 РБ Лейпциг 6 0 0 6 6 - 13 0
35 Слован Братислава 5 0 0 5 4 - 18 0
36 Янг Бойз 5 0 0 5 2 - 17 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ДонЛуган
Проблема только в том что и Брест и Боруссия будут играть эти игры в кондициях идущих у них чемпионатов , а наши с пляжей прилетят ! Да и поддаваться никто не будет , обе команды будут хотеть закончить группу в 8ке 
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