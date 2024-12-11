Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?

Вечером 10 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В этой игровой день в городах Европы состоялись 9 матчей.

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Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл важный поединок ЛЧ против Баварии (1:5).

Команда Марино Пушича с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались теоретические шансы на выход в плей-офф, для этого обязательно надо побеждать условно дома Брест (22 января) и на выезде Боруссию Дортмунд (29 января). А также нужно надеяться на осечки конкурентов в борьбе за топ-24.

Единоличным лидером является Ливерпуль, который набрал 18 очков из 18 и досрочно вышел в плей-офф.

⚽️ Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря

19:45. Динамо Загреб – Селтик – 0:0

19:45. Жирона – Ливерпуль – 0:1

22:00. Аталанта – Реал Мадрид – 2:3

22:00. Байер – Интер – 1:0

22:00. Брест – ПСВ – 1:0

22:00. Брюгге – Спортинг – 2:1

22:00. РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3

22:00. РБ Лейпциг – Астон Вилла – 2:3

22:00. Шахтер – Бавария – 1:5

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