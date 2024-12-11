Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Горнякам нужны две победы над Брестом и Боруссией Дортмунд
Вечером 10 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
В этой игровой день в городах Европы состоялись 9 матчей.
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Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл важный поединок ЛЧ против Баварии (1:5).
Команда Марино Пушича с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.
У горняков остались теоретические шансы на выход в плей-офф, для этого обязательно надо побеждать условно дома Брест (22 января) и на выезде Боруссию Дортмунд (29 января). А также нужно надеяться на осечки конкурентов в борьбе за топ-24.
Единоличным лидером является Ливерпуль, который набрал 18 очков из 18 и досрочно вышел в плей-офф.
⚽️ Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря
- 19:45. Динамо Загреб – Селтик – 0:0
- 19:45. Жирона – Ливерпуль – 0:1
- 22:00. Аталанта – Реал Мадрид – 2:3
- 22:00. Байер – Интер – 1:0
- 22:00. Брест – ПСВ – 1:0
- 22:00. Брюгге – Спортинг – 2:1
- 22:00. РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3
- 22:00. РБ Лейпциг – Астон Вилла – 2:3
- 22:00. Шахтер – Бавария – 1:5
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2
|Байер
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4
|Интер Милан
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|5
|Брест
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|7
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|16 - 6
|12
|8
|Бавария
|6
|4
|0
|2
|17 - 8
|12
|9
|Аталанта
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|10
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|11
|Монако
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|12
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|13
|Лилль
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|14
|Брюгге
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|15
|Бенфика
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|16
|Атлетико Мадрид
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|17
|Милан
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|18
|Реал Мадрид
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|19
|Селтик
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|20
|Манчестер Сити
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|21
|ПСВ Эйндховен
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|22
|Ювентус
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|23
|Динамо Загреб
|6
|2
|2
|2
|10 - 15
|8
|24
|ПСЖ
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|26
|Штутгарт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|27
|Шахтер Донецк
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|28
|Спарта Прага
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|29
|Штурм Грац
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|32
|РБ Зальцбург
|6
|1
|0
|5
|3 - 18
|3
|33
|Болонья
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|0
|6
|6 - 13
|0
|35
|Слован Братислава
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
📊 Инфографика
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