Лига чемпионов12 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:18
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Арсенал – Монако – 3:0. Дубль Букайо Сака. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
12 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:18
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Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
Лондонский Арсенал переиграл Монако со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку канониров из-за травмы.
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
22:00. Арсенал (Англия) – Монако (Франция) – 3:0
Голы: Сака, 34, 78, Хаверц, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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