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Лига Чемпионов
Арсенал
11.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Монако
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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:18
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0

Арсенал – Монако – 3:0. Дубль Букайо Сака. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:18
8
0
Арсенал – Монако – 3:0. Дубль Букайо Сака. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Лондонский Арсенал переиграл Монако со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку канониров из-за травмы.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

22:00. Арсенал (Англия) – Монако (Франция) – 3:0

Голы: Сака, 34, 78, Хаверц, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Лига чемпионов Арсенал Лондон Монако видео голов и обзор Букайо Сака Кай Хаверц Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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