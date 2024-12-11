Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Монако. Зинченко – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Арсенал
11.12.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 21:57 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:04
1156
0

Арсенал – Монако. Зинченко – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 11 декабря в 22:00

11 декабря 2024, 21:57 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:04
1156
0
Арсенал – Монако. Зинченко – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Арсеналом» и «Монако».

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в городе Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Монако
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
По теме:
ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Монако Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Футбол | 11 декабря 2024, 08:20 2
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали

Артем в свое время мог оказаться в «Колосе»

Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Футбол | 11 декабря 2024, 08:48 31
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине

Браун Идейе продолжит карьеру в клубе «Эньимба»

Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Футбол | 11.12.2024, 19:53
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Игра в наперстки Марино Пушича
Футбол | 11.12.2024, 09:35
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 11.12.2024, 21:11
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25 2
Бокс
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 16
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 13
Футбол
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
09.12.2024, 17:45 22
Футбол
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
10.12.2024, 15:35 1
Футбол
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
10.12.2024, 13:31 5
Футбол
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем