В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Арсеналом» и «Монако».

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в городе Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция