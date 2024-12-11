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Лига Чемпионов
Арсенал
11.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Монако
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:03
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0

Дубль от Сака. Арсенал обыграл Монако и вышел на третье место в ЛЧ

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу канониров

11 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:03
120
0
Дубль от Сака. Арсенал обыграл Монако и вышел на третье место в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Монако».

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

За хозяев дубль оформил звездный вингер Букайо Сака, также голом отметился Кай Хаверц. Гости не сумели ответить забитыми мячами.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.

После этого матча «Арсенал» с 13 очками занимает третье место. «Монако», имея в своем активе 10 очков, занимает 16-ю позицию.

Лига чемпионов. 6-й тур. 11 декабря

Арсенал Монако 3:0

Голы: Сака, 34, 78, Хаверц, 88

Арсенал: Рая, Партей, Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли, (Тимбер, 64), Эдегор, (Нванери, 79), Райс, (Жоржиньо, 64), Мерино, Сака, Жезус, (Хаверц, 73), Мартинелли, (Троссард, 64)

Монако: Маецкий, Вандерсон, (Тезе, 81), Керер, Салису, Энрике, Магасса, (Минамино, 46), Камара, (Матазо, 81), Аклиуш, Головин, Бен Сегир, Эмболо, (Иленикена, 81)

Фотогалерея:

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Арсенал Лондон Монако Лига чемпионов Букайо Сака Кай Хаверц
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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