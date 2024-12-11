11 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «Монако». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне вернулась наконец-то в Лигу чемпионов. И там неплохо проявила себя, выиграв свою группу, но потом в плей-офф уступили старому неудобному сопернику, Баварии. Параллельно получилось сохранить и статус главной угрозы для Манчестер Сити. Сейчас горожане не в форме, и, казалось, укрепив точечно летом состав, именно канониры будут фаворитами. Но после удачного старта во второй половине осени клуб из Лондона выдал провальный отрезок, и превратился в преследователя Ливерпуля, что серьезно отстал. Тогда же проиграли англичане и в Лиге чемпионов, когда после нулевой ничьей и побед над ПСЖ и Шахтером уступили в Милане Интеру. Но и тут успели прибавить, разгромив лиссабонский Спортинг 5:1.

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Монако

Клуб после неудач в 2022/2023 позвал Ади Хюттера. И австриец сумел оправдать надежды с головой, сумев выбраться на второе место в Лиге 1 - круче во Франции проявил себя традиционный, безоговорочный фаворит, ПСЖ. И, кстати, сейчас монегаски смогли удержаться на завоеванных позициях на внутренней арене. При этом команда из Лазурного побережья вернулась в Лигу чемпионов. И сенсационно начали там с победы над Барселоной, а после ничьей в загребском Динамо французы разгромили Црвену Звезду и забили единственный мяч в поединке против Болоньи. В прошлом туре было яркое противостояние с Бенфикой, в котором португальцы выиграли на один гол больше, выиграв 3:2.

Статистика личных встреч

В 2015-м году стороны обменялись выездными победами в плей-офф Лиги чемпионов, и французы, забив больше голов в гостях, смогли пройти дальше. Кроме того, в Кубке Эмирейтс в 2014-м году выиграли монегаски, а в прошлом году там канониры взяли реванш, но только по пенальти после ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом подопечных Артеты. Но у них непростой соперник, так что ставим на французов с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,94).