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Арсенал
11.12.2024 22:00 - : -
Монако
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 05:04 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:06
32
0

Арсенал – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 декабря в 22:00 по Киеву

11 декабря 2024, 05:04 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:06
32
0
Арсенал – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «Монако». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне вернулась наконец-то в Лигу чемпионов. И там неплохо проявила себя, выиграв свою группу, но потом в плей-офф уступили старому неудобному сопернику, Баварии. Параллельно получилось сохранить и статус главной угрозы для Манчестер Сити. Сейчас горожане не в форме, и, казалось, укрепив точечно летом состав, именно канониры будут фаворитами. Но после удачного старта во второй половине осени клуб из Лондона выдал провальный отрезок, и превратился в преследователя Ливерпуля, что серьезно отстал. Тогда же проиграли англичане и в Лиге чемпионов, когда после нулевой ничьей и побед над ПСЖ и Шахтером уступили в Милане Интеру. Но и тут успели прибавить, разгромив лиссабонский Спортинг 5:1.

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Монако

Клуб после неудач в 2022/2023 позвал Ади Хюттера. И австриец сумел оправдать надежды с головой, сумев выбраться на второе место в Лиге 1 - круче во Франции проявил себя традиционный, безоговорочный фаворит, ПСЖ. И, кстати, сейчас монегаски смогли удержаться на завоеванных позициях на внутренней арене. При этом команда из Лазурного побережья вернулась в Лигу чемпионов. И сенсационно начали там с победы над Барселоной, а после ничьей в загребском Динамо французы разгромили Црвену Звезду и забили единственный мяч в поединке против Болоньи. В прошлом туре было яркое противостояние с Бенфикой, в котором португальцы выиграли на один гол больше, выиграв 3:2.

Статистика личных встреч

В 2015-м году стороны обменялись выездными победами в плей-офф Лиги чемпионов, и французы, забив больше голов в гостях, смогли пройти дальше. Кроме того, в Кубке Эмирейтс в 2014-м году выиграли монегаски, а в прошлом году там канониры взяли реванш, но только по пенальти после ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом подопечных Артеты. Но у них непростой соперник, так что ставим на французов с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
11 декабря 2024 -
22:00
Монако
Фора Монако (+1.5) 1.94 Сделать ставку
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Арсенал Лондон Монако Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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