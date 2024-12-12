Реал, Лион, Челси и Вольфсбург одержали разгромные победы в Лиге чемпионов
Вольфсбург уничтожил Рому со счетом 6:1 и получил путевку в 1/8 финала
11 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Реал, Лион, Челси и Вольфсбург одержали разгромные победы в Лиге чемпионов.
Вольфсбург уничтожил Рому (6:1) и получил путевку в 1/8 финала.
Уже определены 7 из 8 четвертьфиналистов турнира. Челси, Реал, Лион, Манчестер Сити, Бавария, Арсенал и Вольфсбург вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также не вызывает сомнений, что Барселона вскоре зафиксирует свою путевку в четвертьфинал.
Лига чемпионов среди женщин
5-й тур, 20–21 ноября
- 11.12. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Рома (Италия) – 6:1
- 11.12. 19:45. Галатасарай (Турция) – Лион (Франция) – 0:6
- 11.12. 22:00. Селтик (Шотландия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
- 11.12. 22:00. Челси (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 6:1
- 12.12. 19:45. Бавария (Германия) – Ювентус (Италия)
- 12.12. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Арсенал (Англия)
- 12.12. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Санкт-Пельтен (Австрия)
- 12.12. 22:00. Хаммарбю (Швеция) – Барселона (Испания)
Турнирные таблицы
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