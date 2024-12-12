11 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Реал, Лион, Челси и Вольфсбург одержали разгромные победы в Лиге чемпионов.

Вольфсбург уничтожил Рому (6:1) и получил путевку в 1/8 финала.

Уже определены 7 из 8 четвертьфиналистов турнира. Челси, Реал, Лион, Манчестер Сити, Бавария, Арсенал и Вольфсбург вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также не вызывает сомнений, что Барселона вскоре зафиксирует свою путевку в четвертьфинал.

Лига чемпионов среди женщин

5-й тур, 20–21 ноября

11.12. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Рома (Италия) – 6:1

(Германия) – Рома (Италия) – 6:1 11.12. 19:45. Галатасарай (Турция) – Лион (Франция) – 0:6

(Франция) – 0:6 11.12. 22:00. Селтик (Шотландия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

(Испания) – 0:3 11.12. 22:00. Челси (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 6:1

(Англия) – Твенте (Нидерланды) – 6:1 12.12. 19:45. Бавария (Германия) – Ювентус (Италия)

12.12. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Арсенал (Англия)

12.12. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Санкт-Пельтен (Австрия)

12.12. 22:00. Хаммарбю (Швеция) – Барселона (Испания)

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