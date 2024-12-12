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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 04:40 | Обновлено 12 декабря 2024, 05:26
218
0

Реал, Лион, Челси и Вольфсбург одержали разгромные победы в Лиге чемпионов

Вольфсбург уничтожил Рому со счетом 6:1 и получил путевку в 1/8 финала

12 декабря 2024, 04:40 | Обновлено 12 декабря 2024, 05:26
218
0
Реал, Лион, Челси и Вольфсбург одержали разгромные победы в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Реал, Лион, Челси и Вольфсбург одержали разгромные победы в Лиге чемпионов.

Вольфсбург уничтожил Рому (6:1) и получил путевку в 1/8 финала.

Уже определены 7 из 8 четвертьфиналистов турнира. Челси, Реал, Лион, Манчестер Сити, Бавария, Арсенал и Вольфсбург вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также не вызывает сомнений, что Барселона вскоре зафиксирует свою путевку в четвертьфинал.

Лига чемпионов среди женщин

5-й тур, 20–21 ноября

  • 11.12. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Рома (Италия) – 6:1
  • 11.12. 19:45. Галатасарай (Турция) – Лион (Франция) – 0:6
  • 11.12. 22:00. Селтик (Шотландия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
  • 11.12. 22:00. Челси (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 6:1
  • 12.12. 19:45. Бавария (Германия) – Ювентус (Италия)
  • 12.12. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Арсенал (Англия)
  • 12.12. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Санкт-Пельтен (Австрия)
  • 12.12. 22:00. Хаммарбю (Швеция) – Барселона (Испания)

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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