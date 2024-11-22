20 и 21 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

По итогам поединков уже определены 6 из 8 четвертьфиналистов турнира.

Челси, Реал, Лион, Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также не вызывает сомнений, что Барселона вскоре зафиксирует свою путевку в четвертьфинал.

За последнюю путевку в плей-офф ведут борьбу Рома и Вольфсбург.

Лига чемпионов среди женщин

4-й тур, 20–21 ноября

20.11. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Галатасарай (Турция) – 5:0

20.11. 19:45. Твенте (Нидерланды) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

20.11. 22:00. Лион (Франция) – Рома (Италия) – 4:1

20.11. 22:00. Челси (Англия) – Селтик (Шотландия) – 3:0

21.11. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Бавария (Германия) – 1:1

21.11. 19:45. Хаммарбю (Швеция) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2

21.11. 22:00. Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:0

21.11. 22:00. Санкт-Пельтен (Австрия) – Барселона (Испания) – 1:4

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