Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:08
84
0

Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Также в четвертьфинал женской ЛЧ пробились Челси, Реал и Лион

22 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:08
84
0
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 и 21 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

По итогам поединков уже определены 6 из 8 четвертьфиналистов турнира.

Челси, Реал, Лион, Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также не вызывает сомнений, что Барселона вскоре зафиксирует свою путевку в четвертьфинал.

За последнюю путевку в плей-офф ведут борьбу Рома и Вольфсбург.

Лига чемпионов среди женщин

4-й тур, 20–21 ноября

  • 20.11. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Галатасарай (Турция) – 5:0
  • 20.11. 19:45. Твенте (Нидерланды) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
  • 20.11. 22:00. Лион (Франция) – Рома (Италия) – 4:1
  • 20.11. 22:00. Челси (Англия) – Селтик (Шотландия) – 3:0
  • 21.11. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Бавария (Германия) – 1:1
  • 21.11. 19:45. Хаммарбю (Швеция) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2
  • 21.11. 22:00. Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:0
  • 21.11. 22:00. Санкт-Пельтен (Австрия) – Барселона (Испания) – 1:4

Турнирные таблицы

По теме:
Ювентус настроен выкупить арендованного игрока в прямого конкурента
Поль Погба расхвалил молодого игрока Барселоны. Его игра удивляет
Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Лига чемпионов по футболу среди женщин Ювентус Барселона Галатасарай Рома Рим Твенте Селтик Вольфсбург Волеренга Арсенал Лондон Бавария Санкт-Пельтен Реал Мадрид Манчестер Сити Челси Лион Хаммарбю
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
Футбол | 21 ноября 2024, 17:50 46
Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем

В турецком клубе обратили внимание на Михаила Мудрика

ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
Футбол | 22 ноября 2024, 07:23 3
ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе

Донецкая команда готовится к матчу 14-го тура УПЛ против Ингульца

ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 22.11.2024, 06:22
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
Бокс | 21.11.2024, 19:02
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Футбол | 21.11.2024, 20:57
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
20.11.2024, 09:22 2
Футбол
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
20.11.2024, 08:06 8
Теннис
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
21.11.2024, 00:01 3
Бокс
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
21.11.2024, 03:14
Футбол
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 15
Футбол
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем