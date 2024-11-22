Лига чемпионов22 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:08
84
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Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Также в четвертьфинал женской ЛЧ пробились Челси, Реал и Лион
22 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:08
84
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20 и 21 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
По итогам поединков уже определены 6 из 8 четвертьфиналистов турнира.
Челси, Реал, Лион, Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также не вызывает сомнений, что Барселона вскоре зафиксирует свою путевку в четвертьфинал.
За последнюю путевку в плей-офф ведут борьбу Рома и Вольфсбург.
Лига чемпионов среди женщин
4-й тур, 20–21 ноября
- 20.11. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Галатасарай (Турция) – 5:0
- 20.11. 19:45. Твенте (Нидерланды) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
- 20.11. 22:00. Лион (Франция) – Рома (Италия) – 4:1
- 20.11. 22:00. Челси (Англия) – Селтик (Шотландия) – 3:0
- 21.11. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Бавария (Германия) – 1:1
- 21.11. 19:45. Хаммарбю (Швеция) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2
- 21.11. 22:00. Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:0
- 21.11. 22:00. Санкт-Пельтен (Австрия) – Барселона (Испания) – 1:4
Турнирные таблицы
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