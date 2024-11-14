Лига чемпионов14 ноября 2024, 06:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 07:25
2378
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Реал отгрузил 7 мячей в Лиге чемпионов, Вольфсбург ограничился 5 голами
Также победы в женской ЛЧ одержали французский Лион и английский Челси
14 ноября 2024, 06:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 07:25
2378
0
12 и 13 ноября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Мадридский Реал отгрузил 7 мячей в ворота нидерландского клуба Твенте (7:0).
Крупную победу одержал немецкий Вольфсбург, разгромив турецкий Галатасарай (5:0).
Также победы одержали французский Лион и английский Челси.
Лига чемпионов среди женщин
3-й тур, 12–13 ноября
- 12.11. 19:45. Барселона (Испания) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 7:0
- 12.11. 19:45. Ювентус (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:4
- 12.11. 22:00. Бавария (Германия) – Волеренга (Норвегия) – 3:0
- 12.11. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Хаммарбю (Швеция) – 2:0
- 13.11. 19:45. Галатасарай (Турция) – Вольфсбург (Германия) – 0:5
- 13.11. 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Твенте (Нидерланды) – 7:0
- 13.11. 22:00. Рома (Италия) – Лион (Франция) – 0:3
- 13.11. 22:00. Селтик (Шотландия) – Челси (Англия) – 1:2
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