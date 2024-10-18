Женская ЛЧ. Крупные победы Реала и Ромы, Барселона забила 9 мячей

16 и 17 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов среди женских команд

Немецкая Бавария переиграла итальянский Ювентус (2:0), матч обслуживала украинка Светлана Грушко в статусе судьи на линии.

Испанская Барселона отгрузила 9 мячей в ворота шведского клуба Хаммарбю (9:0).

Крупные победы также одержали мадридский Реал (над Селтиком 4:0) и итальянская Рома (над Галатасараем 6:1).

Второе поражение потерпел немецкий Вольфсбург, проиграв дома французскому Лиону (0:2).

Лига чемпионов среди женщин

2-й тур, 16–17 октября

16.10. 19:45. Санкт-Пельтен (Австрия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:3

16.10. 19:45. Ювентус (Италия) – Бавария (Германия) – 0:2

16.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Волеренга (Норвегия) – 4:1

16.10. 22:00. Барселона (Испания) – Хаммарбю (Швеция) – 9:0

17.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Рома (Италия) – 1:6

17.10. 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Селтик (Шотландия) – 4:0

17.10. 22:00. Вольфсбург (Германия) – Лион (Франция) – 0:2

17.10. 22:00. Твенте (Нидерланды) – Челси (Англия) – 1:3

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