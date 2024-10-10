Лига чемпионов10 октября 2024, 16:23 | Обновлено 10 октября 2024, 16:34
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Женская Лига чемпионов. Бавария отгрузила 5 мячей, фиаско Барселоны
8 и 9 октября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд
10 октября 2024, 16:23 | Обновлено 10 октября 2024, 16:34
121
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8 и 9 октября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Немецкая Бавария отгрузила 5 мячей лондонскому Арсеналу (5:2).
Английский Манчестер Сити дома нанес поражение испанской Барселоне (2:0).
Челси переиграл мадридский Реал (3:2), а Вольфсбург на выезде уступил Роме (0:1).
Лига чемпионов среди женщин
1-й тур, 8–9 октября
- 08.10. 19:45. Рома (Италия) – Вольфсбург (Германия) – 1:0
- 08.10. 19:45. Лион (Франция) – Галатасарай (Турция) – 3:0
- 08.10. 22:00. Челси (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 3:2
- 08.10. 22:00. Селтик (Шотландия) – Твенте (Нидерланды) – 0:2
- 09.10. 19:45. Хаммарбю (Швеция) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:0
- 09.10. 19:45. Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 5:2
- 09.10. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Барселона (Испания) – 2:0
- 09.10. 22:00. Волеренга (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 0:1
Турнирные таблицы
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