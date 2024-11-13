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Лига чемпионов
13 ноября 2024, 02:58 | Обновлено 13 ноября 2024, 03:14
18
0

Женская ЛЧ. Барселона разгромила Санкт-Пельтен

Групповой этап соревнования дошел до экватора

13 ноября 2024, 02:58 | Обновлено 13 ноября 2024, 03:14
18
0
Женская ЛЧ. Барселона разгромила Санкт-Пельтен
Barcelona

12 ноября состоялись матчи 3–го тура женской Лиги чемпионов.

Испанская «Барселона» разгромила австрийский «Санкт–Пельтен» со счетом 7:0. Каталонки обеспечили комфортное преимущество еще в первом тайме, завершив его со счетом 5:0. Во второй половине матча они лишь закрепили свое преимущество.

Английский «Манчестер Сити» одолел шведский «Хаммарбю» со счетом 2:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет, но во второй половине англичанки воспользовались ошибками соперника в обороне.

«Арсенал» на выезде разгромил «Ювентус» со счетом 4:0, а «Бавария» дома обыграла «Волеренгу» со счетом 3:0.

Женская Лига чемпионов. 3–й тур

«Барселона» – «Санкт-Пельтен» – 7:0

Голы: Пайор (32), Назарет (38), Бонмати (40), Волш (42), Пина (45, 52 – пен.), Хансен (87).

«Манчестер Сити» – «Хаммарбю» – 2:0

Голы: Браун (47), Фудзино (80).

«Ювентус» – «Арсенал» – 0:4

Голы: Маанум (38), Блакстениус (75), Кальдентейн (80), Фурд (87).

«Бавария» – «Волеренга» – 3:0

Голы: Хардер (10), Гвинн (17 – пен.), Задрацил (90+2).

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Санкт-Пельтен Барселона Лига чемпионов по футболу среди женщин Бавария Хаммарбю Ювентус Арсенал Лондон Волеренга Манчестер Сити
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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