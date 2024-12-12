11 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Миллуолл» и «Шеффилд Юнайтед».

Поединок проходил на стадионе «Ден» в Лондоне. Игра завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0. На данный момент «Шеффилд Юнайтед» занимает первое место с 42 очками, а у «Миллуолла» дела не очень, они находятся на 13-м месте с 25 очками.

Чемпионшип Англии. 20 тур. 11 декабря

«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:1

Гол: Брюстер, 42

Видеообзор матча: