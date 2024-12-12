11.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Англия12 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:40
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Миллуолл – Шеффилд Юнайтед – 0:1. Лидер в таблице. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
12 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:40
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11 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Миллуолл» и «Шеффилд Юнайтед».
Поединок проходил на стадионе «Ден» в Лондоне. Игра завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0. На данный момент «Шеффилд Юнайтед» занимает первое место с 42 очками, а у «Миллуолла» дела не очень, они находятся на 13-м месте с 25 очками.
Чемпионшип Англии. 20 тур. 11 декабря
«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:1
Гол: Брюстер, 42
Видеообзор матча:
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Риан Брюстер (Шеффилд Юнайтед).
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