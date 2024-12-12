Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Фейеноорд из Нидерландов переиграл Спарту из Праги со счетом 4:2.

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🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 4:2

Голы: Траунер, 8, Пайшао, 10, Мусса, 30, Хименес, 63 – Рахмани, 43, Белен, 80 (автогол).

Видео голов и обзор матча