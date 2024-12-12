11.12.2024 22:00 – FT 4 : 2
Лига чемпионов12 декабря 2024, 03:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 04:06
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Фейеноорд – Спарта Прага – 4:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
12 декабря 2024, 03:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 04:06
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Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
Фейеноорд из Нидерландов переиграл Спарту из Праги со счетом 4:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 4:2
Голы: Траунер, 8, Пайшао, 10, Мусса, 30, Хименес, 63 – Рахмани, 43, Белен, 80 (автогол).
Видео голов и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Автогол забил Томас Белен (Фейеноорд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Альбион Рахмани (Спарта Прага).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Гернот Траунер (Фейеноорд).
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