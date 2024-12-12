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Лига Чемпионов
Фейеноорд
11.12.2024 22:00 – FT 4 : 2
Спарта Прага
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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 03:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 04:06
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Фейеноорд – Спарта Прага – 4:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2024, 03:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 04:06
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Фейеноорд – Спарта Прага – 4:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Фейеноорд из Нидерландов переиграл Спарту из Праги со счетом 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия) – 4:2

Голы: Траунер, 8, Пайшао, 10, Мусса, 30, Хименес, 63 – Рахмани, 43, Белен, 80 (автогол).

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Автогол забил Томас Белен (Фейеноорд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Альбион Рахмани (Спарта Прага).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Гернот Траунер (Фейеноорд).
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Спарта Прага автогол Фейеноорд видео голов и обзор Лига чемпионов Гернот Траунер Сантьяго Хименес Игор Пайшао Анис Хадж-Мусса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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